Телеведущая вышла замуж и не скрывает лицо избранника

Юлия Панкова отпраздновала свадьбу. Фото: "Новый канал"

Вышла замуж ведущая нового сезона проекта "Ревизор" Юлия Панкова.

4 октября в одном из киевских ресторанов прошла свадьба, говорится на сайте "Нового канала".

"Я решила, что в городе, в уютном ресторанчике нам будет комфортнее. Выбрали заведение, которое сейчас функционирует как ресторан, а вскоре здесь откроют отель", - рассказала Панкова.

Девушка не раскрывает имя и лицо жениха. Открыла только, что человек занимается бизнесом в сфере высоких технологий.

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"Не хочу публично показывать мужа, спекулировать на теме любви ради рейтингов и подписчиков в соцсетях. Я никогда не оголяю тело и душу. И не собираюсь этого делать", - заявила ранее ведущая.

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