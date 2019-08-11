Tayanna приняла танцевальный вызов

Автор: Instagram Прямые эфиры стартуют 25 августа

Певица Tayanna примет участие в телепроекте "Танцы со звездами" на канале "1+1". Прямые эфиры стартуют 25 августа. Новостью артистка поделилась с поклонниками в социальных сетях.

"Когда мне передали эстафету #танціззіркамиchallenge, у меня не было никаких сомнений, принимать или нет. Я смотрела все сезоны и последние два года мечтала, что сама однажды выйду на паркет. Как видите, мечты сбываются. Несмотря на то, что раньше я нигде не танцевала, а бальные танцы для меня вообще "космос", я в невероятном предвкушении. Мне кажется, что в танцах я смогу открыть в себе новые грани", - прокомментировала Tayanna.

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О том, с кем будет танцевать в паре, певица не рассказала. Интрига продлится до первого эфира.

Хореограф Алена Шоптенко поделилась с фанатами серией пляжных фотографий на море. Звезда позирует в черном купальнике и халатике с распущенными волосами на снимках в Instagram.