Танцы со звездами: во время эфира Влада Яму забрала "скорая"

Хореографа Влада Яму забрала скорая после выступления на "Танцах со звездами". Фото: facebook.com/tanci1plus1

В четвертьфинале шоу "Танцы со звездами" главный судья проекта Влад Яма получил травму. И сразу поехал в больницу. Что произошло с хореографом, пока неизвестно.

Об этом в эфире сообщил ведущий шоу Юрий Горбунов, отметив, что травма очень серьезная.

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До того хореограф вышел на паркет вместе с фронтвумен группы The Hardkiss Юлией Саниной и ее партнером Дмитрием Жуком.

Участники и судья выполнили фьюжн, который подготовили всего за одну ночь.

В воскресенье, 15 ноября, состоялся четвертьфинал 4 сезона "Танцы со звездами". За участие в полуфинале соревновались 4 пары. Но по результатам оценок жюри и зрительского голосования одна из пар покинула проект. Это бывший "Холостяк" Сергей Мельник и его партнерша Аделина Дели. Полуфиналистами стали Юлия Санина и Дмитрий Жук, Санта Димопулос и Макс Леонов, Надежда Мейхер и Кирилл Васюк.