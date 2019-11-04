"Танцы со звездами": Могилевская "зажгла" на паркете с Ямой и призналась в любви новому избраннику

В 11-м эфире в шоу "Танцы со звездами" певица Наталья Могилевская через 13 лет вышла на паркет шоу в паре с судьей проекта Владом Ямой. Фото - 1 + 1

В 11-м эфире в шоу "Танцы со звездами" фантастическим сюрпризом порадовала Наталья Могилевская.

Певица через 13 лет вышла на паркет шоу в паре с судьей проекта Владом Ямой. Сам танцовщик заявил, что он покинул судейское кресло только ради выступления с Натальей и признался, что все же был роман между ними в то время, когда они участвовали в шоу.

Сначала на паркете появилась Могилевская, выполняя свою композицию "Этот танец". А потом к ней вышел Яма. Они порадовали зрителей зажигательными движениями под видеоряд из снимков своих прошлых выступлений.

А вот вторым элементом перфоманса певицы стала премьера песни "Полюбила", которую она посвятила своему избраннику.

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Звезда сказала, что действительно она влюблена. Однако кто пленил ее сердце - не сообщила. Лишь только рассказала, что ее любимый сейчас находится далеко за границей, но она чувствует его поддержку и любовь даже несмотря километры.

"Я очень жду тебя и люблю и даже когда мне становится страшно за нашу любовь я вспоминаю твои слова:" Ничего не бойся и не волнуйся, потому что самое главное уже произошло - мы встретились", - сказала на всю Украину певица.

3 ноября состоялся 11-й эфир шоу "Танцы со звездами" под названием "Возвращение героев". Все участники шоу выходили на сцену с любимыми участниками прошлых сезонов. По итогам зрительского голосования и оценок жюри проект покинула пара актера Алексея Яровенко и хореографа Елены Шоптенко.