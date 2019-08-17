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суббота, 17 августа 2019 09:28

"Такого десятого неба не чувствовала давно" - Наталка Карпа беременна первенцем

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&quot;Такого десятого неба не чувствовала давно&quot; - Наталка Карпа беременна первенцем
Наталья Карпа имеет два высших образования. Часто выступает перед детьми-сиротами. Фото: Instagram

Певица Наталка Карпа вскоре станет мамой.

В последнее время все чаще из-под одежды артистки можно заметить округлый живот. Ходят слухи, что она находится на 4 месяце беременности, пишет Clutch.

"Сегодня у меня счастье! Сейчас без объяснений, но такого десятого неба давно не испытывала!" - написала Наталья Карпа в Иnstagram.

Певица замужем за участником АТО Евгением Тереховым. Пара обручилась в 2016 году.

Наталья Карпа имеет два высших образования. Окончила Львовский медуниверситет и "Львовскую политехнику". Во время учебы стала вокалисткой медицинского джазового коллектива "Медикус". Часто выступает перед детьми-сиротами и военными.

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Евгений Терехов работал электрослесарем на шахтах. В апреле 2014-го его мобилизовали в ряды ВСУ. В позапрошлом году в августе был ранен под Марьинкой в Донецкой области. Из его тела медики достали 83 осколка. В Днепропетровске, где его оперировали, Евгений получил прозвище "Титановый Джексон" - за титановую пластину в голове. После демобилизации стал волонтером.

Певица Наталка Карпа вместе с мужем Евгением Тереховым съездила в свадебное путешествие в Париж. В самом романтическом городе мира певица не только наслаждалась медовым уикендом, но и отсняла новую видеоработу на сингл "Плюс один".

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Дата
17
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