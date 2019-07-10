"Так нескромно" - Тина Кароль показала откровенные фото в сети

Украинская певица Тина Кароль порадовала поклонников соблазнительным снимком.
Фото с пляжа в Лос Анджелесе знаменитость опубликовала в Instagram.
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Кароль позировала в белых коротких шортах и топе, демонстрируя стройную фигуру. Волосы Тины были распущены, на лице легкий макияж.
Поклонники засыпали Кароль комплиментами в комментариях.
"Невероятно красивая", "слишком прекрасно, чтобы быть реальностью", "так нескромно", "все жарче и жарче".
Певица Тина Кароль поразила сеть снимком безупречной фигуры на пляже.
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