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четверг, 10 октября 2019 19:25

Светлана Тарабарова пела под землей

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Певица Светлана Тарабарова сильно понервничала в программе "Дети против звезд" на Новом канале.

Девушку подвесили в воздухе вместе с роялем и попросили сыграть мелодию из фильма "Амели", раскачивая инструмент. За кулисами шоу певица рассказала о рискованной игре на пианино, экстремальные концерты и свои детские увлечения.

Автор: пресс-служба Нового каналу
  Певица сильно понервничала в программе "Дети против звезд"
Певица сильно понервничала в программе "Дети против звезд"

Вам приходилось выступать в экстремальных условиях, кроме случая, когда вас подвесили с роялем?

Самые опасные мои выступления были для ребят в АТО, имела даже акустический концерт под землей - мы пели в блиндаже на точке "0".

Что было самое сложное в соревновании с фортепиано?

Самым сложным было играть без педали произведение, играют исключительно с педалью! Трудно было постоянно улыбаться, держать интригу - это было практически невозможно.

Первую песню вы написали в 9 лет. А еще какие таланты, кроме вокала и игры на фортепиано, за вами замечали в детстве?

У меня было столько энергии, что в 3 года родители вслед за старшей сестрой отдали меня в балетную школу, в 6 лет - в музыкальный театр на вокал, а в 7 - на фортепиано и скрипку. В пятилетнем возрасте в детском саду у меня была персональная выставка рисунков, поэтому я еще и немного художница.

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Если бы вам предложили снова соревноваться в шоу против детей, еще таланты вы бы могли показать?

На скорость сочинять стихи, песни, а также любые спортивные поединки.

Чем вас удивили участники нового шоу?

Мой маленький соперник Александр Федюрко - настолько привлекательный, умный и тактичный обезоруживающей мгновенно. Увлекаюсь талантом этого удивительного парня!

Поразили дети своей одаренностью и невероятным жизненным подходом. Они слишком взрослые, чтобы быть детьми. У меня был шок на площадке от того, насколько они уже профи каждый в своем деле.

Программа "Дети против звезд" транслируют по средам в 19:00 на Новом канале.

В одном из киевских кинотеатров состоялась необычная презентация альбома TARABAROVA "23:25". Гости увидели 38-минутный музыкальный фильм, снятый по мотивам альбома.

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