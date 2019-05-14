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вторник, 14 мая 2019 11:14

Супермодель Ирину Шейк бросил возлюбленный

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Супермодель Ирину Шейк бросил возлюбленный
Ирина Шейк и Бредли Купер. Фото: starhit.ru

Супермодель Ирина Шейк и американский актёр Бредли Купер больше не вместе.

О расставании пары сообщило издание MTO News.

Ходили слухи, что Купер закрутил роман с певицей Леди Гагой. Они снимались вместе в фильме "Звезда родилась". Но по словам представителя актёра, Гага не виновата в расставании.

"Брендли Не любит рассказывать подробности своей жизни, а Ирина наоборот очень медийная личность. Также она выставляла слишком откровенные снимки в Instagram. Это не нравилось Бредли", - поделился инсайдер.

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Пока что знаменитости никак не комментируют своё расставание.

Пара начала встречаться в апреле 2015 года. Через 2 года у них родилась дочь Лея де Сьен Шейк Купер.

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