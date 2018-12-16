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воскресенье, 16 декабря 2018 22:00

Стильные апартаменты Кейт Миддлтон и ее сестры выставили на продажу
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Апартаменты Кейт Миддлтон до свадьбы с принцем Уильямом
Апартаменты Кейт Миддлтон до свадьбы с принцем Уильямом
Апартаменты Кейт Миддлтон до свадьбы с принцем Уильямом
Апартаменты Кейт Миддлтон до свадьбы с принцем Уильямом
Апартаменты Кейт Миддлтон до свадьбы с принцем Уильямом

Дом в Челси, в котором жили сестры Миддлтон, выставили на продажу за £ 1.95 млн.

Родители Кейт Миддлтон и ее сестры Пиппы, Майкл и Кэрол, приобрели трехкомнатные апартаменты в западном Лондоне и теперь заработают на них £ 1.2 млн, пишет The Sunday Times.

Миддлтоны приобрели квартиру за £ 780 тыс. В 2002-м году, перед тем, как Кейт Миддлтон переехала в Кенсингтонский дворец , а ее сестра Пиппа в лондонское поместье за ​​£ 17 млн.

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Жилье Миддлтонов , которое выставили на продажу, имеет 3 спальни, которые украшают цветные шторы. Недвижимость декорирована в нейтральных цветах, традиционной мебелью, восточными коврами и удобными диванами. Небольшая кухня оснащена черными мраморными шкафами, а ванная комната совмещает в себе золотой мрамор и современные тенденции. Столовая комната оснащена традиционной мебелью, старинным золотым зеркалом. Спокойные и натуральные цвета стен, выполненные любимой краской Миддлтонов с Farrow & Ball и Cord and Hay, согласно информации The Sunday Times.

Мебель от Peter Jones и John Lewis с квартала Челси.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон переехали в квартиру 1A в 2013-м году, после рождения старшего сына. Сейчас они живут в 20-ти комнатном доме с видом на Хайд -парк.

Пиппа Миддлтон замужем за миллионером Джеймсом Метьюзом, они сделали ремонт на сумму в £ 1.2 млн в своем 5-ти этажном особняке в Лондоне, в котором есть спортзал, подземный кинотеатр, лифт, комната для слуг и 6 спален.

Принц Гарри и Меган Маркл поженились 19-го мая этого года. Пара ожидает пополнения весной.

dailymail.co.uk
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