Стейтем и Хантингтон-Уайтли раскрыли, как назвали новорожденную дочь

Британский актер 56-летний Джейсон Стейтем и его невеста, модель 34-летняя Рози Хантингтон-Уайтли во второй раз стали родителями.

У пары родилась дочь 2 февраля. Имя новорожденной мать раскрыла в Іnstagram.

Автор: Reuters Джейсон Стейтем и Рози Гантингтон-Уайтли

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"Изабелла Джеймс Стейтем", – написала модель.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Rosie HW (@rosiehw)

Английская супермодель Рози Хантингтон-Уайтли поразила нежным нарядом и показала, как выглядеть женственно в холодное время года. Возлюбленная кинозвезды Джейсона Стейтема надела серый свитер с высоким горлом с миди-юбкой молочного оттенка и сапогами. Поделилась снимками в Instagram.