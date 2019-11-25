Стало известно, кто стал победителем суперфинала "Танцев со звездами"

В суперфинале "Танцев со звездами" победили Ксения Мишина и Женя Кот.
Самую высокую сумму баллов в итоге они получили по результатам голосования и судейских оценок.
Прямой эфир был разделен на три танцевальных блока.
В первом каждая пара продемонстрировала их премьерный номер в проекте. Во втором блоке звездные участники станцевали любимую постановку зрителей. На третьем этапе пары доказали свою ловкость в "Танцы за жизнь".
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В результате судьи проекта оценили финалистов так: Анна Ризатдинова и Александр Прохоров в сумме получили 118 баллов, Ксения Мишина и Женя Кот - 113, а Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар - 95 баллов.
На прошлой неделе "Танцы со звездами" покинула пара Владимира Остапчука и Илоны Гвоздевой.
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