Сталлоне показал 44-летних черепах, которых украл на съемках "Рокки"

Голливудский актер 72-летний Сильвестр Сталлоне показал черепах, которых забрал со съемок культовой ленты "Рокки" в 1976 году. Фотографию с домашними любимцами в аквариуме он опубликовал в Instagram.

Автор: Instagram Черепах зовут Кафф и Линк

"CREED 2 с моими друзьями из первого "Рокки"... Кафф и Линк. Им сейчас по 44 года", - написал Сталлоне.

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По сюжету "Рокки" персонаж актера имел роман с хозяйкой зоомагазина. Там он собирался купить еду для своих черепах. Экзотические животные вернулись на экраны во время выхода фильма "Крид 2" в 2018-м.

Автор: dailymail.co.uk Черепах зовут Кафф и Линк

В ноябре прошлого года Сталлоне объявил, что больше не будет сниматься в роли Рокки Бальбоа. Актер опубликовал видеообращение, в котором объяснил свои мотивы, на своей странице в Instagram.