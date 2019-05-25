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суббота, 25 мая 2019 22:45

Сталлоне показал 44-летних черепах, которых украл на съемках "Рокки"

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Голливудский актер 72-летний Сильвестр Сталлоне показал черепах, которых забрал со съемок культовой ленты "Рокки" в 1976 году. Фотографию с домашними любимцами в аквариуме он опубликовал в Instagram.

Автор: Instagram
  Черепах зовут Кафф и Линк
Черепах зовут Кафф и Линк

"CREED 2 с моими друзьями из первого "Рокки"... Кафф и Линк. Им сейчас по 44 года", - написал Сталлоне.

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По сюжету "Рокки" персонаж актера имел роман с хозяйкой зоомагазина. Там он собирался купить еду для своих черепах. Экзотические животные вернулись на экраны во время выхода фильма "Крид 2" в 2018-м.

Автор: dailymail.co.uk
  Черепах зовут Кафф и Линк
Черепах зовут Кафф и Линк

В ноябре прошлого года Сталлоне объявил, что больше не будет сниматься в роли Рокки Бальбоа. Актер опубликовал видеообращение, в котором объяснил свои мотивы, на своей странице в Instagram.

Daily Mail
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