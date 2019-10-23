"Сплошной космос" - Тина Кароль анонсировала новый трек

Украинская певица Тина Кароль анонсировала выход новой песни, которая получила название "Иди на жизнь".
Об этом звезда сообщила в Instagram.
Премьера трека запланирована на 25 октября.
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К сообщению Тина прикрепила эффектное фото. На нем видно лицо знаменитости с ярким макияжем и блестками на щеках.
Сеть в миг отреагировала на новую публикацию Тины.
"Нереально волшебное фото", "космическая девочка", "а будет клип?", "очень ждем", "твой взгляд - сплошной космос".
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Украинская певица Тина Кароль порадовала поклонников сексуальным образом во время 9-го прямого эфира шоу "Танцы со звездами". Фото и видео появились на просторах Instagram.
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