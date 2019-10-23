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среда, 23 октября 2019 11:52

"Сплошной космос" - Тина Кароль анонсировала новый трек

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&quot;Сплошной космос&quot; - Тина Кароль анонсировала новый трек
Тина Кароль анонсировала новую песню. Фото: @tina_karol

Украинская певица Тина Кароль анонсировала выход новой песни, которая получила название "Иди на жизнь".

Об этом звезда сообщила в Instagram.

Премьера трека запланирована на 25 октября.

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К сообщению Тина прикрепила эффектное фото. На нем видно лицо знаменитости с ярким макияжем и блестками на щеках.

Сеть в миг отреагировала на новую публикацию Тины.

"Нереально волшебное фото", "космическая девочка", "а будет клип?", "очень ждем", "твой взгляд - сплошной космос".

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Публикация от Tina Karol (@tina_karol)

Украинская певица Тина Кароль порадовала поклонников сексуальным образом во время 9-го прямого эфира шоу "Танцы со звездами". Фото и видео появились на просторах Instagram.

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23
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