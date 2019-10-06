"Спинка, как картинка" - Тина Кароль показала обольстительное фото

Певица Тина Кароль регулярно выкладывает в свой Инстаграм откровенные фото.

Демонстрирует стройные ноги, глубокие декольте.

На этот раз артистка обнажила, ранее закрытую часть тела, - спину.

"Вулкаан", "Хочется укрыть конфетную Тину, чтобы спиночка не мерзли", "Очень сексуальная поза", "Спинка, как картинка" - пишут пользователи.

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Автор: https://www.instagram.com/tina_karol/

Тина Кароль поразила фанатов соблазнительным образом на шоу "Танцы со звездами". Снимки в сексуальном наряде появились на просторах Instagram.