Смелое декольте и разрез на платье до линии белья: Тина Кароль подразнила сеть сексуальным образом

Украинская певица Тина Кароль поразила фанатов соблазнительным образом на шоу "Танцы со звездами".
Снимки в сексуальном наряде появились на просторах Instagram.
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Темой 6-го эфира стал "Вечер кинофильмов". Кароль появилась в образе миссис Смит, которую играла голливудская актриса Анджелина Джоли.
На звезде было черное силуэтное платье с разрезом сбоку до бедра и глубоким декольте. Образ Тины довершила укладка и нюдовый макияж.
Поклонники пришли в восторг от нового образа Кароль и засыпали звезду комплиментами в комментариях.
"Эти ноги бесконечные", "Я сейчас умру от красоты", "Миссис Смит, где ваш мистер Смит?", "Роскошный образ", "Я влюбился", "Сексуальность зашкаливает". - пишут они.
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Недавно певица Тина Кароль, которая выступает в роли телеведущей шоу "Танцы со звездами", ошеломила сеть пикантным нарядом в прямом эфире проекта.
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