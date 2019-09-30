Смелое декольте и разрез на платье до линии белья: Тина Кароль подразнила сеть сексуальным образом

Фото: @fantina___

Украинская певица Тина Кароль поразила фанатов соблазнительным образом на шоу "Танцы со звездами".

Снимки в сексуальном наряде появились на просторах Instagram.

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Темой 6-го эфира стал "Вечер кинофильмов". Кароль появилась в образе миссис Смит, которую играла голливудская актриса Анджелина Джоли.

На звезде было черное силуэтное платье с разрезом сбоку до бедра и глубоким декольте. Образ Тины довершила укладка и нюдовый макияж.

Поклонники пришли в восторг от нового образа Кароль и засыпали звезду комплиментами в комментариях.

"Эти ноги бесконечные", "Я сейчас умру от красоты", "Миссис Смит, где ваш мистер Смит?", "Роскошный образ", "Я влюбился", "Сексуальность зашкаливает". - пишут они.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tina Karol (@tina_karol) 29 Сен 2019 в 10:44 PDT

Недавно певица Тина Кароль, которая выступает в роли телеведущей шоу "Танцы со звездами", ошеломила сеть пикантным нарядом в прямом эфире проекта.