Смелое декольте и разрез на платье до линии белья: Тина Кароль подразнила сеть сексуальным образом

 
Ексклюзивы
1/5
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
6 Просмотров: 2970
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Просмотров: 2538
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
Просмотров: 855
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
2 Просмотров: 6840
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 9558
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Просмотров: 2421
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
Просмотров: 549
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 3303
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
2 Просмотров: 3699
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
1 Просмотров: 1548
Фото
Все фото
8
4
5
12
3
Парижская неделя моды: украинка прошлась по подиуму вместе с Наоми Кэмпбелл и Даутцен Крус
Парижская неделя моды: украинка прошлась по подиуму вместе с Наоми Кэмпбелл и Даутцен Крус
Впервые в истории агентом 007 стала женщина: фото со съемок бондианы появились в сети
Впервые в истории агентом 007 стала женщина: фото со съемок бондианы появились в сети
Смелое декольте и разрез на платье до линии белья: Тина Кароль подразнила сеть сексуальным образом
Смелое декольте и разрез на платье до линии белья: Тина Кароль подразнила сеть сексуальным образом
Самой красивой итальянке Монике Беллуччи - 55
Самой красивой итальянке Монике Беллуччи - 55
Зеленские посетили мемориал жертв теракта 11 сентября и вызвали неоднозначную реакцию в сети
Зеленские посетили мемориал жертв теракта 11 сентября и вызвали неоднозначную реакцию в сети
Видео
Все видео
Винник назвал Крым "не нашим", а агрессию России на Донбассе "непонятной войной"
Винник назвал Крым "не нашим", а агрессию России на Донбассе "непонятной войной"
Концерты по всему миру: Alyona Alyona выпустила клип на новый трек
Концерты по всему миру: Alyona Alyona выпустила клип на новый трек
Олег Винник попал в базу "Миротворца"
Олег Винник попал в базу "Миротворца"
Любовь с первого взгляда и стриптизерши: Потап выпустил клип на лирическую песню
Любовь с первого взгляда и стриптизерши: Потап выпустил клип на лирическую песню
"Полезный идиот" - как отреагировали сети на примирение Винника с россиянами
"Полезный идиот" - как отреагировали сети на примирение Винника с россиянами
Интервью
1/5
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 477
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 621
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 315
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 6021
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 5472
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
28 сентября 2019
Просмотров: 675
Проявити сміливість
– Нарешті і в нас прості люди зможуть свою правду довести, – на музейній виставці зустрічаю знайомого – Андрія Богдановича. За ...
понедельник, 30 сентября 2019 11:23

Смелое декольте и разрез на платье до линии белья: Тина Кароль подразнила сеть сексуальным образом
5

  Комментировать

Тина Кароль ошеломила нарядом на "Танцах со звездами".
Фото: @fantina___
Тина Кароль ошеломила нарядом на "Танцах со звездами".
Тина Кароль ошеломила нарядом на "Танцах со звездами".
Тина Кароль ошеломила нарядом на "Танцах со звездами".
Тина Кароль ошеломила нарядом на "Танцах со звездами".

Украинская певица Тина Кароль поразила фанатов соблазнительным образом на шоу "Танцы со звездами".

Снимки в сексуальном наряде появились на просторах Instagram.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Танцы со звездами": для кого 6-й эфир стал последним

Темой 6-го эфира стал "Вечер кинофильмов". Кароль появилась в образе миссис Смит, которую играла голливудская актриса Анджелина Джоли.

На звезде было черное силуэтное платье с разрезом сбоку до бедра и глубоким декольте. Образ Тины довершила укладка и нюдовый макияж.

Поклонники пришли в восторг от нового образа Кароль и засыпали звезду комплиментами в комментариях.

"Эти ноги бесконечные", "Я сейчас умру от красоты", "Миссис Смит, где ваш мистер Смит?", "Роскошный образ", "Я влюбился", "Сексуальность зашкаливает". - пишут они.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Tina Karol (@tina_karol)

Недавно певица Тина Кароль, которая выступает в роли телеведущей шоу "Танцы со звездами", ошеломила сеть пикантным нарядом в прямом эфире проекта.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Смелое декольте и разрез на платье до линии белья: Тина Кароль подразнила сеть сексуальным образом». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
сентября

Самой красивой итальянке Монике Беллуччи - 55

Самое читаемое
Обаятельная и неотразима: украинская спортсменка-красавица, вошедшая в историю
Обаятельная и неотразима: украинская спортсменка-красавица, вошедшая в историю
9
 Просмотров: 20979
Жизнь, как она есть: фотограф показала Чехию в последние годы коммунизма
Жизнь, как она есть: фотограф показала Чехию в последние годы коммунизма
16
 Просмотров: 20233
Как выглядел Киев с высоты птичьего полета 1918-го
Как выглядел Киев с высоты птичьего полета 1918-го
9
 Просмотров: 19423
Синоптики спрогнозировали, ожидать ли &quot;бабье лето&quot; в октябре
Синоптики спрогнозировали, ожидать ли "бабье лето" в октябре Просмотров: 19046
Фотограф показал закулисье идеальных Instagram-фотографий
Фотограф показал закулисье идеальных Instagram-фотографий
9
 Просмотров: 16193
Знаменитости
Парижская неделя моды: украинка прошлась по подиуму вместе с Наоми Кэмпбелл и Даутцен Крус
Парижская неделя моды: украинка прошлась по подиуму вместе с Наоми Кэмпбелл и Даутцен Крус
8
 Просмотров: 117
Впервые в истории агентом 007 стала женщина: фото со съемок бондианы появились в сети
Впервые в истории агентом 007 стала женщина: фото со съемок бондианы появились в сети
4
 Просмотров: 1980
"Состояние приближенное к нулю" - актрису "Сватов" заподозрили в алкоголизме
"Состояние приближенное к нулю" - актрису "Сватов" заподозрили в алкоголизме Просмотров: 2007
Самой красивой итальянке Монике Беллуччи - 55
Самой красивой итальянке Монике Беллуччи - 55
12
 1 Просмотров: 3375
"Танцы со звездами": для кого 6-й эфир стал последним
"Танцы со звездами": для кого 6-й эфир стал последним Просмотров: 639
Больше всего комментируют
5
Винник назвал Крым "не нашим", а агрессию России на Донбассе "непонятной войной"
4
НСЖУ призвала Мендель извиниться. Журналисты в сетях - уйти в отставку
2
Длина большого пальца расскажет о вашей личной жизни
2
Внутренняя политика США негативно влияет на имидж Украины - Климкин
2
Выжил с ума. Президент "Формулы-1" призвал Путина захватить Европу
Голосов: 37882
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua