Шоу "Маска": кто покинул эфир

20 февраля в эфире телеканала Украина вышел 5 эфир развлекательного шоу "Маска". По правилам проекта, 16 знаменитостей, чьи лица скрыты под яркими костюмами, соревнуются за звание сильнейшего певца в маске в течение 12 эфиров.

Ведущим шоу стал Владимир Остапчук. В звездном жюри - Оля Полякова, DZIDZIO, Настя Каменских, Андрей Данилко и Олег Винник. Задача звездных детективов - вместе с телезрителями пытаться понять, какие знаменитости прячутся под масками.

Первым на сцене появилось Солнце. Звезда исполнила песню Бейонсе Single ladies. Судьи предполагают, что под маской может скрываться певица Злата Огневич.

Какие песни исполнили другие участники шоу Маска:

- Роза (песня "Белые розы" группы "Ласковый Май"). Звездные агенты думают, что под маской может скрываться Алина Гросу или Надежда Мейхер.

В конце эфира раскрыли имя знаменитости, которая скрывалась под маской загадочной Козы. Ею оказалась звездный психолог Наталья Холоденко.

В шоу "Маска" за победу и звание сильнейшего певца соревнуются 16 знаменитостей, чьи лица скрыты под яркими костюмами. В каждом выпуске после выступлений участников судьи голосуют за своих фаворитов. Две "маски", которые набрали наименьшее количество голосов, попадают в номинацию.