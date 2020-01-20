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понедельник, 20 января 2020 10:12

Состоялась церемония вручения SAG Awards - список победителей
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Роберт Де Ниро получает награду за жизненные достижения от ведущего церемонии Леонардо Ди Каприо
Фото: Reuters
Хоакин Феникс
Сэм Роквэлл
Хоакин Феникс
Лора Дерн

19 января в Лос-Анджелесе состоялась 26-я церемония вручения наград Гильдии киноактеров США.

Об этом говорится на официальном сайте премии.

Главную награду за лучший актерский состав получила кинолента "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Джун Хо. Ранее эта лента уже получала престижные награды. В частности - "Золотую пальмовую ветвь", а также "Золотой глобус" - как лучшая лента на иностранном языке

Лучшими актерскими составами в драматических и комедийных телесериалах признали соответственно "Корону" Питера Моргана и "Удивительная миссис Мейзел" Эмми Шерман-Палладино.

Индивидуальные награды за киноработы визначилы актеров Хоакина Феникса за главную мужскую роль в фильме "Джокер", Зеллвегер за главную женскую роль в фильме "Джуди".

Автор: Reuters
  Хоакин Феникс
Хоакин Феникс

За лучшую роль второго плана награду получили Брэд Питт (фильм "Однажды в Голливуде") и Лора Дерн (лента "Брачная история").

Сразу два актера сериала "Фоззи / Вердон" получили награды Сэм Роквелла и Мишель Уильямс.

Питера Динкладжа отметили за драматическую роль в телесериале "Игры престолов", Дженнифер Энистон - по Шоу Рейна. По комедийные роли второго плана отметили Тони Шалуб за роль в сериале "Удивительная миссис Мейзел" и Фиби Уоллер-Бридж за роль роль в сериале "Флибег".

Награды за лучшие спецэффекты получил фильм "Мстители: конец игры" и телесериал "Игра престолов".

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Леонардо Ди Каприо вручил Роберту Де Ниро 56-ю награду за жизненные достижения.

Ночью 6 января в Беверли-Хиллз прошло первое громкое кинособытие года - церемония награждения 77-й премией "Золотой глобус".

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20
января

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