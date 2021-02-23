Соблазнительная серфингистка показала горячие фото

Американка звезда и профессиональная модель Джала Сью опубликовала пикантные фото.

Шикарная фигура спортсменки не оставляет равнодушным ее поклонников в Instagram.

Женщине 41 год, и она мама четырех детей, однако ее фигура выглядит просто потрясающе.

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"Никто не верит мне, когда я говорю им, что мне 41 год. Я говорю им, что мои дети сохраняют мою молодость. Мне приятны все добрые слова обо мне, но больше для меня значит моя роль мамы", - отметила Джала.

Американская модель и миллиардерша 23-летняя Кайли Дженнер порадовала подписчиков горячими фотографиями, на которых продемонстрировала пышные формы. Откровенные фото в черном купальнике звезда реалити опубликовала в Instagram.