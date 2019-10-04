Сменила белый фартук на латексный костюм: как Maruv выглядела в школьные годы

В сети появились подростковые фото эпатажной украинской певицы Maruv, настоящее имя которой Анна Корсун (девичья фамилия Попелюх).

Звезда дала интервью в передаче "Жизнь известных людей" на телеканале "1+1".

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Автор: Скриншот с видео Maruv даже в школе удивляла всех необычными нарядами.

О том, какой исполнительница была в школе, рассказали ее бывшие одноклассники и учителя. Артистка всегда принимала активное участие в внеклассной жизни учебного заведения. А вот учительница математики в школе в Павлограде вспоминает, что даже в обязательной для лицея типичной и не очень привлекательной форме Аня приковывала взгляды одноклассников.

"С одеждой у нее были в школе проблемы, поскольку она любила надевать достаточно короткие юбки и откровенные наряды. Ей часто делали замечания из-за этого. Часто отправляли переодеваться", - вспоминал одноклассник Maruv.

Автор: Скриншот с видео Maruv даже в школе удивляла всех необычными нарядами.

Уже позже Аня Попелюх изменила белый фартук школьной формы на соблазнительный латексный костюм и стала украинской поп-королевой Maruv.

"Что тут такого? Я же не голая хожу. И даже, если и голая, если это красиво, то почему бы нет. Давайте будем откровенны: все любят красивое женское тело, в чем бы оно там было или не было. Все любят смотреть и наслаждаться, даже женщины любят. Поэтому, харе быть ханжами, принимайте себя и не надо стесняться", - подытожила певица.

Эпатажную украинскую певицу Maruv номинировали на российскую премию. Звезда попала в категории "Лучший артист" по версии MTV Russia.