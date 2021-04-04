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воскресенье, 04 апреля 2021 14:32

"Сладенькая красавица" - Каменских в сексуальном платье свела фанов с ума

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Украинская певица Настя Каменских на своей странице в іnstagram опубликовала очередное фото. Оно, как и сотни других не оставило равнодушным никого. На нем NK соблазнительно позирует в изумительном платье золотого цвета с откровенным декольте.

Автор: instagram/kamenskux
  Певица надела роскошное платье для рекламы мороженого.
Певица надела роскошное платье для рекламы мороженого.

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Перевоплотиться в подобный образ певице пришлось ради рекламы мороженого. Поклонник звезды в восторге. Считают образ гармоничным и изящным.

"Сладенькая красавица", "Удивительная реклама вышла, невозможно оторвать взгляд", "Вот оно, отнюдь не вульгарно, зато роскошно, сексуально и элитно", - прокомментировали фото поклонники певицы.

Артистка Настя Каменских, также известная как NK, представила видеоработу на песню "Девочки рулят". Опубликовала на YouTube-канале.

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