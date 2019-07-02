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вторник, 02 июля 2019 16:17

Силикон и накаченные ягодицы: знаменитости, которые признались в пластической хирургии
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Бритни Спирс раньше делала инъекции в губы
Фото: @britneyspears
Синди Кроуфорд делает уколы красоты
Тайра Бэнкс сделала ринопластику
Карди Би сделаал грудь и накачала ягодицы
Кайли Дженнер рассказала о филлерах в губах

Голливудские звезды почти никогда не признаются, что имели хирургические вмешательства в лицо или тело. Но есть смельчаки, которые решились сделать признание.

Gazeta.ua представляет список звезд, которые не побоялись говорить о хирургических манипуляциях.

1. Бритни Спирс рассказала в интервью журналу Instyle в 2013-м, что делала инъекции в губы. Она и сейчас прибегает к косметической коррекции.

2. Синди Кроуфорд поделилась, что раньше делала ботокс.
"Я не собираюсь лгать себе. С годами кожа уже не такая упругая и эластичная. Я веду здоровый образ жизни, но я благодарна за состояние кожи косметической хирургии - ботоксу, коллагену, инъекциям витаминов", - призналась супермодель.

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3. Тайра Бэнкс рассказала о ринопластике. Хрящи в носу мешали модели дышать.
"Я сделала косметическую операцию, сделала себе нос. Чувствую, что должна была сказать правду", - прокомментировала Бэнкс.

4. Карди Би заявила, что сделала грудные импланты и накачала ягодицы.
"Я хотела сделать липосакцию. Врачи должны были перенести жир с талии в ягодицы, но у меня его не было. Я очень хотела большую попу, поэтому обратилась в клинику, которая находилась в каком-то подвале в Квинсе", - призналась реперша.

5. Кайли Дженнер, молодая миллиардерша, рассказала, что имела филлеры в губах.
"Если мне захочется что-то изменить в своем теле, я это сделаю", - прокомментировала девушка.

Британский студент 24-летний Патрик Маст потратил более £ 13 тыс. на ботокс и наполнители. Мужчина мечтает стать похожим на настоящую Барби.

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