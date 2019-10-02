Сеть заполонили мемы с Томом Крузом и Андреем Садовым

Голливудский актер Том Круз, который находится в Украине с 30 сентября, успел посетить Киев, Одессу и Львов.
По поводу приезда звезды в город Льва пользователи сетей создали много мемов.
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Особенно украинцев порадовала встреча Круза с мэром Львова Андреем Садовым, именно с ним пользователи сделали наибольшее количество смешных картинок.
Газета юа создала подборку мемов с Томом Крузом.
Американский актер Том Круз стал главной темой мемов и шуток в сети.
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