Сестры Кардашьян ошеломили соблазнительными новогодними луками

Фото: Instagram.com

От знаменитых сестер Кардашьян многочисленные поклонники ждали интересных новогодних образов. И стоит сказать, что звезды не разочаровали своих фанатов. Новогодний лук каждой из сестер поразил непревзойденностью. Свои фотографии известны сестры опубликовали в Instagram.

Самая старшая из сестер 41-летняя Кортни порадовала сразу двумя праздничными образами. На одном из фото она предстала в образе рождественского эльфа, на другом - Кортни в экстремальном мини оседлала огромного игрушечного медведя.

40-летняя Ким Кардашьян нарядилась в тон елки. Звезда надела ярко изумрудный рельефный корсет и юбку с разрезом. Образ дополнила массивными серьгами.

Самая молодая 36-летняя Хлои выбрала наиболее экстравагантное перевоплощения. Девушка позировала на фоне елки в нижнем белье и серебристых ботфортах. На плечи звезда накинула длинную шубу.

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Певица 28-летняя Maruv показала фото с пикантной новогодней фотосессии. Артистка позировала в сексуальном образе. Фотографию опубликовала в Instagram. Звезда предстала в красном боди, шапке Санта-Клауса и чулках. Образ дополнила красным париком и ярким макияжем.