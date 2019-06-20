Селену Гомес Instagram довел к депрессии

 
Ексклюзивы
1/5
"Броник, каска, автомат есть и что еще надо?" - жаркие будни на "промке" Авдеевки
"Броник, каска, автомат есть и что еще надо?" - жаркие будни на "промке" Авдеевки
Просмотров: 1746
Кто сбил рейс MH17. Среди убийц - 3 россиянина и украинец
Кто сбил рейс MH17. Среди убийц - 3 россиянина и украинец
Просмотров: 1467
Медведчук хочет быть украинским Кадыровым - политолог
Медведчук хочет быть украинским Кадыровым - политолог
1 Просмотров: 1386
Зеленский будет стараться развалить государство — Забужко
Зеленский будет стараться развалить государство — Забужко
3 Просмотров: 4824
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
2 Просмотров: 1476
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
Просмотров: 288
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Просмотров: 315
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
23 Просмотров: 7794
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
1 Просмотров: 369
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
1 Просмотров: 495
Фото
Все фото
6
5
5
4
10
Екатерина Кухар и Александр Стоянов показали дочь на отдыхе в Болгарии
Екатерина Кухар и Александр Стоянов показали дочь на отдыхе в Болгарии
Аппетитная Эшли Грэм засветила ножки в обольстительной съемке
Аппетитная Эшли Грэм засветила ножки в обольстительной съемке
Оля Фреймут впервые показала родную сестру
Оля Фреймут впервые показала родную сестру
Кендалл Дженнер разделась в собственной ванной
Кендалл Дженнер разделась в собственной ванной
Николь Кидман исполнилось 52: самые &quot;горячие&quot; фото актрисы
Николь Кидман исполнилось 52: самые "горячие" фото актрисы
Видео
Все видео
61-летняя Шэрон Стоун исполнила сексуальный танец в белье
61-летняя Шэрон Стоун исполнила сексуальный танец в белье
Бритни Спирс засветила грудь во время занятий спортом
Бритни Спирс засветила грудь во время занятий спортом
Не удержали слез - участница шоу "Голос. Дети" поразила народной песней
Не удержали слез - участница шоу "Голос. Дети" поразила народной песней
Троица и День отца: как празднуют украинские звезды и политики
Троица и День отца: как празднуют украинские звезды и политики
Поцелуи с игрушкой для взрослых и стриптиз: Каменских показала девичник
Поцелуи с игрушкой для взрослых и стриптиз: Каменских показала девичник
Интервью
1/5
Илларион Павлюк узнал о беременности жены в день, когда получил шеврон батальона
Илларион Павлюк узнал о беременности жены в день, когда получил шеврон батальона
Просмотров: 387
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
Просмотров: 2052
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 3168
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 5472
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 567
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
18 июня 2019
Просмотров: 1035
Вічний борг
Нічого гіршого немає, як потрапити на очі кредиторові. Зараз я позичаю в банку, але він зауважень поки що не робить. А були часи, коли по гроші йшли ...
четверг, 20 июня 2019 13:36

Селену Гомес Instagram довел к депрессии

  Комментировать
Селену Гомес Instagram довел к депрессии
Селена Гомес лечилась от депрессии в клинике. Фото: Twit.su

Селена Гомес впала в депрессию и обвинила в этом Instagram.

После выхода из психиатрической клиники певица приняла участие в нескольких премьерах и снова впала в депрессию, пишет 24tv.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Селена Гомес собирается замуж за 68-летнего актера

У американской певицы больше 150 млн подписчиков в сети Instagram. Она заявила, что такая популярность негативно влияет на ее жизнь и заставляет чувствовать себя не тем, кем является действительно.

Последней каплей стали негативные комментарии хейтеров.

Певица удалила сеть из своего смартфона. Предупредила, что виртуальная жизнь опасна для тех, кто ею слишком увлекается.

Последняя фотография Селены Гомес в сети Instagram сделана 9 июня.

Американская певица Селена Гомес дала интервью после долгого молчания. 26-летняя звезда рассказала подкаста Dream It Real, прошедшей курс лечения от депрессии.

"Я верю в терапию. Благодаря ей смотрю на вещи по-другому. Например, мне не нравится, когда люди обращают внимание только на мою внешность. Хочу, чтобы меня ценили за личностные качества", - призналась Селена.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Селену Гомес Instagram довел к депрессии». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
июня

12 тыс. погибших: как недовольные крестьяне ворвались в Умань

"Русскую Америку" продали за бесценок

Самое читаемое
Вел себя спокойно, шутил: что рассказывал подозреваемый в убийстве 11-летней Дарьи
Вел себя спокойно, шутил: что рассказывал подозреваемый в убийстве 11-летней Дарьи
5
 1 Просмотров: 50311
Гении маскировки: показали смешные фото животных
Гении маскировки: показали смешные фото животных
17
 Просмотров: 44004
Убийство Дарьи Лукьяненко: первые подробности и информация о подозреваемом
Убийство Дарьи Лукьяненко: первые подробности и информация о подозреваемом
 Просмотров: 31356
Душил, а затем раздел: новые подробности страшной смерти 11-летней Дарьи Лукьяненко
Душил, а затем раздел: новые подробности страшной смерти 11-летней Дарьи Лукьяненко Просмотров: 22925
Советская мебель и кондиционер: показали квартиру, где вырос Зеленский
Советская мебель и кондиционер: показали квартиру, где вырос Зеленский
9
 Просмотров: 21467
Знаменитости
Екатерина Кухар и Александр Стоянов показали дочь на отдыхе в Болгарии
Екатерина Кухар и Александр Стоянов показали дочь на отдыхе в Болгарии
6
 Просмотров: 207
Аппетитная Эшли Грэм засветила ножки в обольстительной съемке
Аппетитная Эшли Грэм засветила ножки в обольстительной съемке
5
 Просмотров: 360
Оля Фреймут впервые показала родную сестру
Оля Фреймут впервые показала родную сестру
5
 Просмотров: 7131
Кендалл Дженнер разделась в собственной ванной
Кендалл Дженнер разделась в собственной ванной
4
 Просмотров: 1611
Брежнева разозлила подписчиков жалобами на жизнь
Брежнева разозлила подписчиков жалобами на жизнь Просмотров: 675
Больше всего комментируют
34
Тимошенко срочно нужны выборы
30
За Таруту вступились бойцы "Азова": он много сделал для фронта
28
Вакарчук "обскакал" Порошенко и Тимошенко: появились новые рейтинги партий
14
Ветераны АТО и волонтеры Черниговщины определились со своим кандидатом в Раду
4
Киев может восстановить торговлю с ДНР и ЛНР - Кучма назвал условие
Голосов: 35657
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua