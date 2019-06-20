Селену Гомес Instagram довел к депрессии

Селена Гомес лечилась от депрессии в клинике. Фото: Twit.su

Селена Гомес впала в депрессию и обвинила в этом Instagram.

После выхода из психиатрической клиники певица приняла участие в нескольких премьерах и снова впала в депрессию, пишет 24tv.ua

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У американской певицы больше 150 млн подписчиков в сети Instagram. Она заявила, что такая популярность негативно влияет на ее жизнь и заставляет чувствовать себя не тем, кем является действительно.

Последней каплей стали негативные комментарии хейтеров.

Певица удалила сеть из своего смартфона. Предупредила, что виртуальная жизнь опасна для тех, кто ею слишком увлекается.

Последняя фотография Селены Гомес в сети Instagram сделана 9 июня.

Американская певица Селена Гомес дала интервью после долгого молчания. 26-летняя звезда рассказала подкаста Dream It Real, прошедшей курс лечения от депрессии. "Я верю в терапию. Благодаря ей смотрю на вещи по-другому. Например, мне не нравится, когда люди обращают внимание только на мою внешность. Хочу, чтобы меня ценили за личностные качества", - призналась Селена.