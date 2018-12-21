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пятница, 21 декабря 2018 18:55

Селена Гомес весело провела время после реабилитационного центра
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Селена Гомес
Селена Гомес
Селена Гомес
Селена Гомес
Селена Гомес

Актриса и певица Селена Гомес была замечена во время прогулки в Малибу.

Звезда недавно вышла из реабилитационного центра и отдыхала на природе.

Ранее красавицу видели на горнолыжном курорте с компанией.

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Селена Гомес в октябре прошлого года перенесла трансплантацию почки.

А недавно попала в рехаб , после того, как узнала, что ее экс-бойфренд певец Джастин Бибер женился на модели Хейли Болдуин.

dailymail.co.uk
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