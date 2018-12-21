Селена Гомес весело провела время после реабилитационного центра

Актриса и певица Селена Гомес была замечена во время прогулки в Малибу.

Звезда недавно вышла из реабилитационного центра и отдыхала на природе.

Ранее красавицу видели на горнолыжном курорте с компанией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Аппетитная Эшли Грэм полностью обнажила сексуальные формы на откровенном сэлфи

Селена Гомес в октябре прошлого года перенесла трансплантацию почки. А недавно попала в рехаб , после того, как узнала, что ее экс-бойфренд певец Джастин Бибер женился на модели Хейли Болдуин.