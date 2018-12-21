Селена Гомес весело провела время после реабилитационного центра

Актриса и певица Селена Гомес была замечена во время прогулки в Малибу.
Звезда недавно вышла из реабилитационного центра и отдыхала на природе.
Ранее красавицу видели на горнолыжном курорте с компанией.
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Селена Гомес в октябре прошлого года перенесла трансплантацию почки.
А недавно попала в рехаб , после того, как узнала, что ее экс-бойфренд певец Джастин Бибер женился на модели Хейли Болдуин.
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