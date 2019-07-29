Сексуальное боди и платье-сетка: Людмила Барбир показала соблазнительный образ для "Танцев со звездами"

Украинская телеведущая программы "Завтрак 1+1" Людмила Барбир показала, как готовится к танцевальному шоу "Танцы со звездами".

Фото в соблазнительном образе знаменитость опубликовала в Instagram.

Звезда продемонстрировала один из нарядов, в котором появится в шоу. На фото Барбир позировала в черном боди и платье-сетке, украшенном стразами. Образ дополняли элегантная укладка и яркий макияж.

Автор: @liudmila.barbir Людмила Барбир показала соблазнительный образ для шоу "Танцы со звездами"

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"Готовимся к "Танцам со звездами ". Подбираем образ", - подписала пост Людмила.

Поклонники засыпали звезду комплиментами.

"Очень красиво, на 18 лет выглядите", "влюблен в твое очарование", "нереально красивая", "буду с удовольствием на тебя смотреть", "богиня", "украинская Моника Беллуччи".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Людмила Барбір (@liudmila.barbir) 28 Июл 2019 в 9:11 PDT

Недавно Людмила Барбир стала участницей танцевального проекта "Танцы со звездами". Дискобол, который стал символом шоу, появился в прямом эфире передачи "Завтрак 1 + 1" и его выбор пал на ведущую.