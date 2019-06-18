"Сексуально беременна" - экс-"ВИА Гра" ждет второго ребенка

Фото: @santadimopulos

Экс-участница группы "ВИА-Гра" 32-летняя Санта Димопулос поделилась, что ждёт второго ребенка.

В сети певица порадовала поклонников фотографией круглого животика.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Санта Димопулос не интересуется новой "ВИА Грой"

На снимке знаменитость позировала в расстегнутых штанах и короткой черной кофточке. Димопулос находится на 28 неделе беременности.

"Пришло время поделиться с вами моим счастьем", - подписала пост Санта.

Пользователи сети засыпали девушку комментариями и поздравлениями.

"Самая красивая беременная девушка", "Сексуально беременна", "Все давно в курсе, но поздравляем", "Непревзойденные новости", "Любви станет еще больше", "Будет красивая дочь, как мама", - пишут они.

Модель и певица Санта Димопулос поделилась новыми соблазнительными фото. Звезда продемонстрировала идеальную фигуру в бикини.