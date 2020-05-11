Сексуальная украинская диджейка снялась в пикантной фотосессии для мужского глянца

Фото: xxl.ua

Мужской глянец XXL выпустил первую digital-обложку. Главной героиней номера стала Dj NANA (Анастасия Кумейко) - бывшая участница группы Nikita и возлюбленная композитора Руслана Квинты.

Самая сексуальная диджейка страны снялась в пикантной фотосессии, а также дала интервью, в котором рассказала, как ей удается сохранить роскошную фигуру, постоянно находясь дома. А также, что сделает сразу после окончания карантина.

"Быть на обложке XXL всегда приятно, а украсить первую digital-обложку - даже немного волнительно", - прокомментировала женщина.

На обложке глянца Spring 2020 Dj NANA появилась в воздушном платье сиреневого цвета, под которое не надела нижнее белье. В интервью рассказала, как ей удалось сохранить форму во время карантина.

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"С началом карантина хотелось успеть позаниматься всеми программами и сразу, две недели выстраивала свой график. В итоге, у меня по одной тренировке в день, чередую йогу с силовыми и кардиотренировками. Все должно быть в удовольствие", - говорит диджей.

Держать тело в тонусе звезде также помогает уборка в квартире.

"Пока обойдешь все углы с пылесосом и влажной уборкой, в моем случае - на четвереньках, так как я никак не могу определиться, какую швабру хочу, так сразу и спинку накачала, и ножки, и ручки", - поделилась певица.

Dj NANA также рассказала, что сразу после того, как закончится режим изоляции, побудет еще немного дома. А когда спадет ажиотаж вокруг - полетит в Стамбул или Париж.

DJ Nana - Анастасия Кумейко- покорила фанатов откровенным фото. В Instagram женщина выложила снимок, на котором она в белом нижнем белье демонстрирует свою аппетитную фигуру.