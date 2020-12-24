Сексуальная украинская диджей снялась топлесс

Украинская диджей 34-летняя Анастасия Кумейко, известная как DJ NANA, порадовала подписчиков эротическим фото. На нем позирует топлесс, прикрывая грудь кожаным жакетом.

Поклонники были поражены смелостью и невероятной красоты Анастасии, засыпав ее комплиментами.

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Заметим, что диджей щедра на откровенные фотографии в Instagram. Предлагает пересмотреть несколько самых ярких.

Фото: instagram.com/anastasia_domination

Dj NANA (Анастасия Кумейко) - бывшая участница группы Nikita и любимая композитора Руслана Квинты. Недавно стала главной стала героиней мужского глянца XXL, который выпустил первую digital-обложку.