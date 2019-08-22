"Сексуальная мексиканка" - Ирина Федишин показала соблазнительные формы на пляже

Фото: @irynafedyshyn

Украинская певица Ирина Федишин поделилась сексуальными пляжными фотографиями.

Фото с отдыха в Мексике знаменитость опубликовала в Instagram.

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Блондинка позировала в разноцветном купальнике и широкополой шляпке. Образ Федишин довершали солнцезащитные очки и отсутствие макияжа.

"Как только завершились гастроли по Америке, начались гастроли по Мексике. Но я думаю, надо продолжать петь "Я хочу на Мальдивы". Может иметь совесть и остановиться уже на Мексике?" - подписала одну из публикаций Федишин.

Поклонники засыпали певицу комментариями.

"Вам очень хорошо в таком купальнике", "Такая красивая", "Сексуальная мексиканка".

Недавно певица Ирина Федишин поделилась соблазнительными пляжными снимками. Звезда опубликовала в Instagram фото с отдыха в Хорватии.