Секс-шоп и эротика: жена Джастина Бибера устроила развратный девичник

Фото: @haileybieber

Американская модель и жена Джастина Бибера Хейли ночью отпраздновала девичник.

Фото с развратной вечеринки появились в Instagram невесты.

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Хейли на праздник пригласила супермодель Кендалл Дженнер и многих других подруг. В дресс-коде девушек обязательно были белые элементы: рубашка, майка или платье.

Подруги невесты зашли в секс-шоп и купили там много эротической атрибутики для девичника.

Позже подружки поехали в один из клубов Лос-Анджелеса, чтобы продолжить тусовку.

Церемония бракосочетания состоится 30 сентября в Южной Каролине у побережья реки Мэй. На ней будут присутствовать около 100 гостей, а музыкальное сопровождение обеспечит знаменитый исполнитель Эд Ширан. Организатором вечеринки стала Минди Вайс, ранее уже работала на различных мероприятиях со многими звездами, в том числе с сестрами Кардашян-Дженнер, Хайди Клум и Кэти Перри.