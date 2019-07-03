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среда, 03 июля 2019 14:36

"Сексом и не пахнет" - Лесю Никитюк раскритиковали за откровенные фото в сети
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Леся Никитюк показала фигуру в купальнике
Фото: @lesia_nikituk
Леся Никитюк показала фигуру в купальнике
Леся Никитюк показала фигуру в купальнике

Украинская телеведущая Леся Никитюк, которую пригласили на свадьбу Регины Тодоренко и Влада Топалова в Италию, поделилась соблазнительными фотографиями.

Снимки в микро-бикини знаменитость опубликовала в Instagram.

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Телеведущая позировала в розовом купальнике и в солнцезащитных очках. На голове Никитюк была укладка.

"Терраса с бассейном и лучшим видом во Флоренции. Вот где надо девичники праздновать", - подписала фото Леся.

Пользователи сети начали активно комментировать пост Никитюк.

"Сексом и не пахнет", "достаточно хвастаться своими деньгами", "такое впечатление, что у тебя какая-то звездная болезнь", "прекрасно выглядишь", "модель", "Леся, сексуальные фото это не твое".

Ведущая Леся Никитюк поразила фанатов новым фото в купальнике. Телеведущая опубликовала в Instagram снимок, сделанный на яхте в Красном море неподалеку от египетского курорта Шарм-эль-Шейх.

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