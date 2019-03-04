Сексапильная Настя Каменских в нижнем белье подразнила фанов

Украинская артистка поделилась очередным сексуальным снимком в соцсетях. Накануне фанаты раскритиковали Настю Каменских за откровенное фото в мини-юбке,

но певица не обращает внимания на злые языки. На этот раз обольстительная певица предстает на фотографиях в трусах и боди черного цвета, таким образом продемонстрировав свою фигуру, пишет tsn.ua.

Изображение Каменская оставила без комментариев. Однако поклонники очень активно начали обсуждать новую порцию фотографий от звезды. "Настя, роскошный вид", "супер-секси, так держать", "фигурка - бомба".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рианна продемонстрировала свои пышные формы в самом нижнем белье

Однако были и те, кто осудил откровенность Насти. "Пока не поздно, немедленно на беговую дорожку", "это пошло и совсем не красиво".

В соцсетях артистки то и дело появляются фото, которые вызывают восторженные комплименты поклонников. Как оказалось, даже фанаты устают от сексуальных фотографий певицы.

Так, на днях Настя Каменских на своей странице в Instagram опубликовала очередное откровенное фото, после которого на певицу обрушился шквал негативных комментариев и критики.

На фото Настя Каменских позирует в мини-юбке, которую она подняла перед зеркалом.

"Не стесняйся", - подписала фото артистка.

Поклонники Насти Каменских гневно отреагировали на пикантный снимок украинской певицы и обвинили артистку в пошлости.

"И снова вульгарная фотография. С такой-то внешностью и талантом не нужно выставлять на показ все интимные места. Вы прекрасная девушка. Не опускайтесь до уровня девушек из подворотни", "Не надо пошлости, это глупо и некрасиво", "Настя, ты очень красивая! Зачем такие откровенные фото публиковать? "," Вульгарно, выглядит, как реклама услуг 18+ ", - писали пользователи.

Настя Каменских не только удивляет поклонников пикантными фото но и выпускает откровенные клипы. Например, Каменских презентовала провокационный клип на песню "Попа как у Ким".

Настя Каменских не часто рассказывает о личных отношениях. Но недавно она раскрыла свои сексуальные предпочтения. "Я творческий человек, а творческие люди не должны иметь никаких границ", - заявила Каменских. - "Граница - это когда тебя кто-то режет, а все остальное - это нормально. Даже БДСМ!", - поделилась Настя. Каменских призывает не стесняться своего партнера и учиться рассказывать о своих желаниях. По ее мнению, главное в любых отношениях быть открытым и честным.