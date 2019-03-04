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вторник, 05 марта 2019 00:08

Сексапильная Настя Каменских в нижнем белье подразнила фанов
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Фото: instagram.com/kamenskux
«Фигурка – бомба», "Пока не поздно, немедленно на беговую дорожку," - мнения фанов разделились.Фото: instagram.com/kamenskux
"Супер-секси, так держать", "это пошло и совсем не красиво" – мнения фанов разделились. Фото: instagram.com/kamenskux
"Не стесняйся", - подписала фото артистка. Фото: instagram.com/kamenskux
В новом клипе «Попа как у Ким» Настя Каменских в любом наряде охотно демонстрирует свои ягодицы. Фото: youtube

Украинская артистка поделилась очередным сексуальным снимком в соцсетях. Накануне фанаты раскритиковали Настю Каменских за откровенное фото в мини-юбке,

но певица не обращает внимания на злые языки. На этот раз обольстительная певица предстает на фотографиях в трусах и боди черного цвета, таким образом продемонстрировав свою фигуру, пишет tsn.ua.

Изображение Каменская оставила без комментариев. Однако поклонники очень активно начали обсуждать новую порцию фотографий от звезды. "Настя, роскошный вид", "супер-секси, так держать", "фигурка - бомба".

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Однако были и те, кто осудил откровенность Насти. "Пока не поздно, немедленно на беговую дорожку", "это пошло и совсем не красиво".

В соцсетях артистки то и дело появляются фото, которые вызывают восторженные комплименты поклонников. Как оказалось, даже фанаты устают от сексуальных фотографий певицы.

Так, на днях Настя Каменских на своей странице в Instagram опубликовала очередное откровенное фото, после которого на певицу обрушился шквал негативных комментариев и критики.

На фото Настя Каменских позирует в мини-юбке, которую она подняла перед зеркалом.

"Не стесняйся", - подписала фото артистка.

Поклонники Насти Каменских гневно отреагировали на пикантный снимок украинской певицы и обвинили артистку в пошлости.

"И снова вульгарная фотография. С такой-то внешностью и талантом не нужно выставлять на показ все интимные места. Вы прекрасная девушка. Не опускайтесь до уровня девушек из подворотни", "Не надо пошлости, это глупо и некрасиво", "Настя, ты очень красивая! Зачем такие откровенные фото публиковать? "," Вульгарно, выглядит, как реклама услуг 18+ ", - писали пользователи.

Настя Каменских не только удивляет поклонников пикантными фото но и выпускает откровенные клипы. Например, Каменских презентовала провокационный клип на песню "Попа как у Ким".

Настя Каменских не часто рассказывает о личных отношениях. Но недавно она раскрыла свои сексуальные предпочтения.

"Я творческий человек, а творческие люди не должны иметь никаких границ", - заявила Каменских. - "Граница - это когда тебя кто-то режет, а все остальное - это нормально. Даже БДСМ!", - поделилась Настя.

Каменских призывает не стесняться своего партнера и учиться рассказывать о своих желаниях. По ее мнению, главное в любых отношениях быть открытым и честным.

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