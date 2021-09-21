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вторник, 21 сентября 2021 11:43

Секс за $20 тыс. и детские комплексы: обладательница самой большой груди Украины рассказала о личной жизни
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Мила Кузнецова дала интрвью "Звездному пути"
Фото: @mila_kuznetsova10
Модель с 15-м размером бюста рассказала о своих мужчинах и комплексах.
Девушке часто предлагают секс за деньги.
Мила Кузнецова дала интрвью "Звездному пути"
Мила Кузнецова дала интрвью "Звездному пути"

Украинская модель plus-size с 15-м размером груди 34-летняя Мила Кузнецова рассказала о личной жизни и детских комплексах.

Ей часто предлагают интим за деньги, призналась Мила в программе "Звездный путь".

"Каждой красивой девушке предлагают секс за какую-то сумму", - рассказала обладательница самого большого в Украине бюста.

Кузнецову приглашали на интимную встречу за $20 тыс. Сейчас блогер любит свое тело, но раньше стеснялась даже покупать белье.

В подростковом возрасте ее часто унижали, поэтому уверенность в себе начала возвращаться только во время учебы в техникуме.

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"У меня был самый красивый на потоке парень. Наверное, тогда я поняла, что я красивая и меня могут любить. Я начала носить стильные вещи, получала много комплиментов. Я больше не была гадким утенком", - прокомментировала она.

Позже Мила встретила другого мужчину, который напомнил ей все прежние комплексы. Он унижал ее, отметила Кузнецова. Девушка от него ушла. Сейчас блогер счастлива в других отношениях.

Украинская модель plus-size Мила Кузнецова продолжает радовать подписчиков новыми фотографиями в социальных сетях. При этом не важно на фоне чего позирует женщина. Каждое из фото набирает тысячи лайков, ведь за ней наблюдают более 740 тыс. подписчиков. Одна из причин бешеной популярности модели - натуральная грудь 15-го размера.

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