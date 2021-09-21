Секс за $20 тыс. и детские комплексы: обладательница самой большой груди Украины рассказала о личной жизни

Фото: @mila_kuznetsova10

Украинская модель plus-size с 15-м размером груди 34-летняя Мила Кузнецова рассказала о личной жизни и детских комплексах.

Ей часто предлагают интим за деньги, призналась Мила в программе "Звездный путь".

"Каждой красивой девушке предлагают секс за какую-то сумму", - рассказала обладательница самого большого в Украине бюста.

Кузнецову приглашали на интимную встречу за $20 тыс. Сейчас блогер любит свое тело, но раньше стеснялась даже покупать белье.

В подростковом возрасте ее часто унижали, поэтому уверенность в себе начала возвращаться только во время учебы в техникуме.

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"У меня был самый красивый на потоке парень. Наверное, тогда я поняла, что я красивая и меня могут любить. Я начала носить стильные вещи, получала много комплиментов. Я больше не была гадким утенком", - прокомментировала она.

Позже Мила встретила другого мужчину, который напомнил ей все прежние комплексы. Он унижал ее, отметила Кузнецова. Девушка от него ушла. Сейчас блогер счастлива в других отношениях.

Украинская модель plus-size Мила Кузнецова продолжает радовать подписчиков новыми фотографиями в социальных сетях. При этом не важно на фоне чего позирует женщина. Каждое из фото набирает тысячи лайков, ведь за ней наблюдают более 740 тыс. подписчиков. Одна из причин бешеной популярности модели - натуральная грудь 15-го размера.