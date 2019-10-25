Сбросила более 10 кг после развода: как сейчас выглядит похудевшая Адель

Британская певица Адель, которая недавно развелась с мужем Саймоном Коннекки, поразила фанатов внешностью.
По сообщениям иностранных СМИ, звезде удалось похудеть на 10 кг.
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На днях Адель посетила светское мероприятие. Для выхода в свет певица выбрала черное платье с открытыми плечами и сделала высокий хвост. Наряд эффектно подчеркнул стройность Адель.
Британская певица 31-летняя Адель сбросила вес с помощью занятий пилатесом. Своими результатами похвасталась на новом снимке с группой The Spice Girls. Пользователи утверждают, что так артистка повлияло развода с Саймоном конек после 3 лет брака.
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