Сбросила более 10 кг после развода: как сейчас выглядит похудевшая Адель

Фото: @redcarpetmood

Британская певица Адель, которая недавно развелась с мужем Саймоном Коннекки, поразила фанатов внешностью.

По сообщениям иностранных СМИ, звезде удалось похудеть на 10 кг.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Больше не пара: Адель расстроила фанатов новостью

На днях Адель посетила светское мероприятие. Для выхода в свет певица выбрала черное платье с открытыми плечами и сделала высокий хвост. Наряд эффектно подчеркнул стройность Адель.

Британская певица 31-летняя Адель сбросила вес с помощью занятий пилатесом. Своими результатами похвасталась на новом снимке с группой The Spice Girls. Пользователи утверждают, что так артистка повлияло развода с Саймоном конек после 3 лет брака.