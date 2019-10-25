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пятница, 25 октября 2019 18:07

Сбросила более 10 кг после развода: как сейчас выглядит похудевшая Адель
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За последние месяцы Адель удалось похудеть на 10 кг.
Фото: @redcarpetmood
За последние месяцы Адель удалось похудеть на 10 кг.
За последние месяцы Адель удалось похудеть на 10 кг.
За последние месяцы Адель удалось похудеть на 10 кг.
За последние месяцы Адель удалось похудеть на 10 кг.

Британская певица Адель, которая недавно развелась с мужем Саймоном Коннекки, поразила фанатов внешностью.

По сообщениям иностранных СМИ, звезде удалось похудеть на 10 кг.

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На днях Адель посетила светское мероприятие. Для выхода в свет певица выбрала черное платье с открытыми плечами и сделала высокий хвост. Наряд эффектно подчеркнул стройность Адель.

Британская певица 31-летняя Адель сбросила вес с помощью занятий пилатесом. Своими результатами похвасталась на новом снимке с группой The Spice Girls. Пользователи утверждают, что так артистка повлияло развода с Саймоном конек после 3 лет брака.

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