Санта Димопулос родила девочку

Бывшая певица Санта Димопулос родила второго ребенка.
Димопулос стала мамой девочки. Об этом роженица сообщила в своем Instagram.
"14.09.19. Добро пожаловать, моя принцесса", - на английском написала Санта.
Вес новорожденной - 4 килограмма 170 граммов.
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Рожала Димопулос в Монако. Туда поехала за несколько недель до родов.
Это первый общий ребенок Димопулос и ее нынешнего мужа Игоря Кучеренко. У Санты есть старший сын Даниэль от Андрея Джеджулы.
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