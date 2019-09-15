Санта Димопулос родила девочку

Бывшая певица Санта Димопулос родила второго ребенка.

Димопулос стала мамой девочки. Об этом роженица сообщила в своем Instagram.

Автор: Инстаграмм

"14.09.19. Добро пожаловать, моя принцесса", - на английском написала Санта.

Автор: Инстаграмм

Вес новорожденной - 4 килограмма 170 граммов.

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Рожала Димопулос в Монако. Туда поехала за несколько недель до родов.

Это первый общий ребенок Димопулос и ее нынешнего мужа Игоря Кучеренко. У Санты есть старший сын Даниэль от Андрея Джеджулы.