Санта Димопулос родила девочку

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский движется в рамках социологии
Зеленский движется в рамках социологии
1 Просмотров: 630
Рейтинг Зеленского может посыпаться
Рейтинг Зеленского может посыпаться
4 Просмотров: 1719
Россия хочет затащить Украину в энергетическую ловушку
Россия хочет затащить Украину в энергетическую ловушку
Просмотров: 1080
"Слуга народа" фактически уничтожила оппозицию
"Слуга народа" фактически уничтожила оппозицию
2 Просмотров: 2772
Как создать миллион рабочих мест
Как создать миллион рабочих мест
5 Просмотров: 1350
Новый обмен будет, если Украина согласится на капитуляцию в войне
Новый обмен будет, если Украина согласится на капитуляцию в войне
3 Просмотров: 2016
Путин завидует Зеленскому
Путин завидует Зеленскому
Просмотров: 2763
"День сурка" и "в Крым на танках": словарь пресс-конференции Сенцова
"День сурка" и "в Крым на танках": словарь пресс-конференции Сенцова
Просмотров: 1134
Какие ошибки сделала команда Зеленского
Какие ошибки сделала команда Зеленского
Просмотров: 1584
Импичмент от Зеленского: что меняет принятый законопроект
Импичмент от Зеленского: что меняет принятый законопроект
2 Просмотров: 1296
Фото
Все фото
4
3
5
9
3
Вечеринка в украинском стиле и рэп от Горбунова: как Осадчая отметила день рождения
Вечеринка в украинском стиле и рэп от Горбунова: как Осадчая отметила день рождения
Аппетитная Деми Роуз откровенно позировала в постели
Аппетитная Деми Роуз откровенно позировала в постели
Катафакл, несколько платьев и 300 гостей: Ксения Собчак вышла замуж
Катафакл, несколько платьев и 300 гостей: Ксения Собчак вышла замуж
Глубокие декольте и сексуальные ноги: самые &quot;горячие&quot; образы звезд на красной дорожке &quot;Мисс Украина-2019&quot;
Глубокие декольте и сексуальные ноги: самые "горячие" образы звезд на красной дорожке "Мисс Украина-2019"
&quot;Идеал красоты&quot; - Каменских подразнила фанатов сексуальным нарядом
"Идеал красоты" - Каменских подразнила фанатов сексуальным нарядом
Видео
Все видео
Netflix выпустит фильм по мотивам "Во все тяжкие"
Netflix выпустит фильм по мотивам "Во все тяжкие"
Накладные скулы и хищный взгляд: как Анджелина Джоли превращается в Малефисенту
Накладные скулы и хищный взгляд: как Анджелина Джоли превращается в Малефисенту
"Красивый, плохой, злой": Зак Эфрон сыграл серийного убийцу и насильника Теда Банди
"Красивый, плохой, злой": Зак Эфрон сыграл серийного убийцу и насильника Теда Банди
"Вернул в жаркое лето" – Монатик показал новый клип 18+
"Вернул в жаркое лето" – Монатик показал новый клип 18+
Кате Осадчей - 36: Горбунов трогательно поздравил жену
Кате Осадчей - 36: Горбунов трогательно поздравил жену
Интервью
1/5
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 4527
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1611
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 30771
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6777
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2583
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
13 сентября 2019
Просмотров: 360
Перед сеансом
Усе воно якось збігалося. "Запиши із Дзюбою інтерв'ю, – телефонно радила днями добра подруга. – Поки Іван Михайлович на силі, поки йому ...
воскресенье, 15 сентября 2019 00:49

Санта Димопулос родила девочку

  Комментировать

Бывшая певица Санта Димопулос родила второго ребенка.

Димопулос стала мамой девочки. Об этом роженица сообщила в своем Instagram.

Автор: Инстаграмм
 

"14.09.19. Добро пожаловать, моя принцесса", - на английском написала Санта.

Автор: Инстаграмм
 

Вес новорожденной - 4 килограмма 170 граммов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Санта Димопулос сделала фото в купальнике на последнем месяце беременности

Рожала Димопулос в Монако. Туда поехала за несколько недель до родов.

Это первый общий ребенок Димопулос и ее нынешнего мужа Игоря Кучеренко. У Санты есть старший сын Даниэль от Андрея Джеджулы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Санта Димопулос родила девочку». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Первый снег и заморозки - синоптики дали прогноз на неделю
Первый снег и заморозки - синоптики дали прогноз на неделю Просмотров: 76745
Показали войну на Донбассе глазами американского фотографа
Показали войну на Донбассе глазами американского фотографа
12
 1 Просмотров: 40646
Пятница 13-е: астролог сделала шокирующий прогноз
Пятница 13-е: астролог сделала шокирующий прогноз
 Просмотров: 28424
Насильника 12-летней школьницы бросили за решетку: имя и фото подозреваемого
Насильника 12-летней школьницы бросили за решетку: имя и фото подозреваемого 1 Просмотров: 20034
Шансов все меньше: врачи прекратили лечение Заворотнюк
Шансов все меньше: врачи прекратили лечение Заворотнюк Просмотров: 19188
Знаменитости
Кира Найтли стала мамой во второй раз
Кира Найтли стала мамой во второй раз Просмотров: 495
Вечеринка в украинском стиле и рэп от Горбунова: как Осадчая отметила день рождения
Вечеринка в украинском стиле и рэп от Горбунова: как Осадчая отметила день рождения
4
 Просмотров: 2421
Аппетитная Деми Роуз откровенно позировала в постели
Аппетитная Деми Роуз откровенно позировала в постели
3
 Просмотров: 1440
Катафакл, несколько платьев и 300 гостей: Ксения Собчак вышла замуж
Катафакл, несколько платьев и 300 гостей: Ксения Собчак вышла замуж
5
 Просмотров: 8703
Netflix выпустит фильм по мотивам "Во все тяжкие"
Netflix выпустит фильм по мотивам "Во все тяжкие"
 Просмотров: 180
Больше всего комментируют
10
Видеть вора на нарах, а не на островах - Зеленский рассказал о "счастье"
7
Голосование по ЦИК напоминает время, когда к власти пришел Путин - Портников
4
Рейтинг Зеленского может посыпаться
3
Пока Порошенко был на допросе в ГБР, в его банк пришли с обыском
2
"Было стыдно за свое счастье" - Зеленский рассказал, почему пошел в политику
Голосов: 37499
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua