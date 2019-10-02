Голливудский актер и продюсер Том Круз приехал с визитом в Одессу.

Самолет звезды Gulfstream IV приземлился сегодня утром в одесском аэропорту, сообщили очевидцы.

Круз вышел из самолета, сел в черную машину и покинул территорию аэропорта.

Автор: dumskaya.net Самолет Тома Круза приземлился в Одессе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Съемки сериала S.W.A.T.Y: сети взорвались креативом на визит Тома Круза

В Украину актер прилетел по приглашению президента Владимира Зеленского, с которым вчера встречался на Банковой.

Круз рассказал, что хочет осмотреть некоторые локации для своего нового проекта. Вероятно, одна из них находится в Одессе или в области.

Голливудского актера Тома Круза вечером 30 сентября заметили в киевском метро. Очевидцы сняли его на видео и фото и поделились ими в социальных сетях.