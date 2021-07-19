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понедельник, 19 июля 2021 23:46

Самая молодая миллиардерша зажгла сеть в бикини
5

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Американская миллиардерша Кайли Дженнер поражает фанов смелыми снимками
Фото: Instagram.com/kyliejenner
Американская миллиардерша Кайли Дженнер поражает фанов смелыми снимками
Американская миллиардерша Кайли Дженнер поражает фанов смелыми снимками
Американская миллиардерша Кайли Дженнер поражает фанов смелыми снимками
Американская миллиардерша Кайли Дженнер поражает фанов смелыми снимками

Американская модель и миллиардерша 23-летняя Кайли Дженнер поражает фанатов смелыми снимками. Фотографиями делится на своей странице в Instagram.

На этот раз успешная предпринимательница появилась в бикини золотистого цвета без макияжа. Дженнер позировала в ванной перед зеркалом, а также на шезлонге у бассейна, демонстрируя свои пышные формы.

Поклонники пришли в восторг от вида звезды.

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В 2015 году Кайли Дженнер выпустила собственную линию косметики Kylie Cosmetics. Первую коллекцию продали за 30 секунд. 2018 ее доход оценивался в $ 900 млн. Женщина успешно развивает и свой Instagram-аккаунт. Сейчас у нее 220 млн подписчиков. За рекламу, размещенную на странице Кайли, рекламодателю придется заплатить около $ 1 млн. Предпринимательница планирует запустить собственную линию пляжной одежды.

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