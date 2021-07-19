Самая молодая миллиардерша зажгла сеть в бикини

Фото: Instagram.com/kyliejenner

Американская модель и миллиардерша 23-летняя Кайли Дженнер поражает фанатов смелыми снимками. Фотографиями делится на своей странице в Instagram.

На этот раз успешная предпринимательница появилась в бикини золотистого цвета без макияжа. Дженнер позировала в ванной перед зеркалом, а также на шезлонге у бассейна, демонстрируя свои пышные формы.

Поклонники пришли в восторг от вида звезды.

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В 2015 году Кайли Дженнер выпустила собственную линию косметики Kylie Cosmetics. Первую коллекцию продали за 30 секунд. 2018 ее доход оценивался в $ 900 млн. Женщина успешно развивает и свой Instagram-аккаунт. Сейчас у нее 220 млн подписчиков. За рекламу, размещенную на странице Кайли, рекламодателю придется заплатить около $ 1 млн. Предпринимательница планирует запустить собственную линию пляжной одежды.