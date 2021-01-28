Сам пью, сам гуляю: 5 звезд, живущих без пары

Фото: Instagram.com

Чемпионка по художественной гимнастике Анна Ризатдинова задумалась об участии в телешоу "Холостячка". Об этом поделилась на своей странице в Instagram.

Спортсменка предполагает, что найти пару на проект все же возможно.

"Реально найти свою любовь в окружении камер? Да, я верю, что это возможно. Но сразу сложно сказать, случилось бы это со мной или нет. Потому что встретить того самого - не такое простое задание. Идеальный мужчина для меня - это, во-первых, человек слова. За мужем хочу чувствовать себя, как за каменной стеной, понимать, что есть защитник, который заступится в любой ситуации. Во-вторых, у него должны быть приоритеты. Я понимаю, что сейчас сложно такого встретить. У большинства мужчин на первом месте работа, бизнес, друзья, а только потом семья. Но все-таки наивно верю, что смогу найти человека, для которого я и дети будут в приоритете. Для меня это очень важно ", - написала Ризатдинова.

2019 Анна Ризатдинова развелась с олигархом Александром Онищенко и теперь ее сердце свободно.

Gazeta.ua разыскала звезд, которые также не имеют пары и по каким-то причинам не могут устроить личную жизнь.

Телеведущая Леся Никитюк все еще в поиске своего единственного. Недавно она рассказала, каким должен быть ее идеальный мужчина.

"Для меня идеальный мужчина - проще простого. Мой папа очень классный, простой человек, сварщик высшего разряда. Для мамы всегда был партнером. Если мама чистила картошку, он ее жарил. Знаете, есть такое, что мужчины нужно попросить что-то сделать, заранее дать задачи, все расписать. А он сам всегда подключается. и просто дополняет маму. Умеет все: просверлить, прибить, сделать разводку. он был электриком. Папа - хозяин. Наверное, он и есть тот идеал мужчины ", - сказала ведущая" Хто зверху "во время интервью Дмитрию Гордону.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Холостяк" рассказал, как разыгрывает родных

Певица Слава Каминская дважды была замужем и планирует выйти замуж в третий раз. Впервые она вышла замуж 2012 по киевского бизнесмена, но через год пара объявила о разводе. Вторым мужем стал пластический хирург Эдгар Каминский. После развода бывшие супруги смогли забыть о конфликтах и ​​"трансформировать" свою любовь в дружбу и взаимопонимание. Сейчас Слава надеется, что третий брак для нее станет последним. Есть ли у нее кавалер певица не разглашает.

Певица и секс-символ украинского шоу-бизнеса Даша Астафьева также остается без пары. Когда-то ей приписывали роман с основателем журнала Playboy Хью Хефнером, но звезда это отрицала и подчеркивала, что у нее с издателем были только платонические отношения. О других кавалеров Астафьевой ничего неизвестно.

Певица Тина Кароль стала вдовой 8 лет назад. После смерти мужа Евгения Огира длительное время имела посттравматический синдром и даже не думала о новых отношениях. Сейчас также остается одинокой.

Украинцы начали жениться позже. Согласно статистическим данным мужчины в Украине чаще всего заключают брак в 28 лет, женщины - в 25. Средний брачный возраст составляет 32 года для мужчин и 29 для женщин.