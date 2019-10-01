Съемки сериала S.W.A.T.Y: сети взорвались креативом на визит Тома Круза

Американский актер Том Круз стал главной темой мемов и шуток в сети.
Накануне он прилетел в Киев по приглашению Владимира Зеленского - так говорят в ОП. Глава государства рассказал звездному гостю о своем опыте работы в кино и о преимуществах съемок фильмов в Украине. А Круз сказал, что заинтересовался украинскими локациями для съемок одного из своих новых кинопроектов. В частности, он побывал в столичной подземке.
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Сети соревнуются в креативности на тему визита Круза.
Вечером 30 сентября голливудского актера Тома Круза заметили в киевском метро.
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