Руслан Сеничкин в Стамбуле осуществил мечту 15-летней украинки

Фото: пресс-служба

Перед Новым годом ведущий "Сніданку з 1+1" Руслан Сеничкин вместе с командой благотворительного проекту 1+1 media "Здійсни мрію" показали подопечной 15-летней Алене Некрасовой, где жила Хюррем Султан или как ее еще называют Роксолана, любимая 10-го султана Османськой империи Сулеймана І.

Алена увлекается просмотром сериала "Величественный век. Роксолана", знает всех героев и может передать всю сюжетную линию. Также ей нравится все, что связано с турецкой культурой - архитектура, живопись, кухня.

Подопечная проекта мечтала оказаться в атмосфере, где жили султаны Османской империи и посетить места съемок сериала "Величественный век. Роксолана" - дворец Топкапы.

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Во время арт-марафона #моядитяча мрія Алена нарисовала свою заветную мечту. Этот рисунок попал в руки команды проекта "Здійсни мрію" и волшебников из сети магазинов Еvа.

Автор: пресс-служба Руслан Сеничкин и 15-летняя Алена Некрасова

Для осуществления мечты с Аленой в Турцию полетел ведущий Руслан Сеничкин, который уже неоднократно был в Стамбуле. В первый день пребывания там Алена посетила концерт ко дню Святого Николая, которое организовало Генеральное консульство Украины в Стамбуле для детей украинской общины, которые живут и лечатся там.

На следующий день у девушки была насыщенная программа посещения дворцов, где жили султаны Османской империи - дворец Долмабахче, Топкапы. Рядом с последним расположен Собор Святой Софии, также известный, как музей Айя-Софья - включеный в состав Всемирного наследия ЮНЕСКО.

На третий день Алену пригласили на экскурсию на фабрику Karaköy Güllüoğlu по изготовлению пахлавы, которая работает еще со времен султанов.

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"Мне очень понравился дворец Топкапы, там атмосфера сериала и средневековья и очень красиво. Еще меня поразило море. Хоть сейчас зима - вода достаточно теплая. Также я была в океанариуме, там мне понравилась статуя Нептуна. В Стамбуле я наконец попробовала каштаны. Когда я смотрела сериал, я думала, что это что-то сладкое, необычное, так как Шехзаде Мустафа (сын султана Сулеймана I) их очень любил, но как оказалось, на вкус они как наша картошка", - рассказала Алена.

Автор: пресс-служба Руслан Сеничкин, 15-летняя Алена Некрасова и ее бабушка

Девушка добавила, что ходила на театральные курсы, поэтому в будущем хочет стать актрисой.

Во время праздничных концертов "Рождественская история с Тиной Кароль" в Киеве сразу четверо детей узнали о начале осуществления их мечты. В 2020 году волшебники благотворительного проекта 1+1 media "Здійсни мрію" воплотят невероятные желания маленьких пациентов больниц.