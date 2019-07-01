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вторник, 02 июля 2019 01:35

Романы звезд, которые так и не закончились свадьбой
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Иногда кажется, что для знаменитостей расставаться, так и не обменявшись кольцами, любимое занятие.

Знаменитые пары успели обанкротить десятки тысяч людей, делавших огромные ставки на их скорую свадьбу: ведь их романы были так красивы, интервью так откровенны, а расставания такими неожиданными. И все-таки даже в идеальных парах в самый последний момент что-то может пойти не так: то он вдруг побоится ответственности, то ей внезапно захочется романтики с кем-нибудь другим. В любом случае ожидаемые свадьбы так и не состоялись. А жаль, ведь у этих звезд были действительно красивые истории любви, пишет marieclaire.ru.

Леонардо ди Каприо и Бар Рафаэли. Эта история, пожалуй, самая загадочная – любовь, помолвка, так и не случившаяся свадьба. Влюбленные официально объявили о своем решении быть вместе еще в 2006 году и продержались вместе до 2009. Правда, тогда отношения так ничем и не закончились – пара рассталась. В 2010 году Рафаэли и звезда «Титаника» снова сошлись. 26 марта того же года Леонардо Ди Каприо и Рафаэли официально объявили о перерыве в отношениях. С лета 2010 Лео и Бар опять стали встречаться. Актер сделал даже своей второй половине официальное предложение. Но перед самой свадьбой, в мае 2011 года, жених и невеста опять разбежались, оставив всех в недоумении. Сейчас Бар замужем за бизнесменом Ади Эзра, с которым она встречалась три года до их свадьбы в 2015 году. У супругов есть две дочери. А ди Каприо продолжает ходить в холостяках.
Джастин Тимберлейк и Кэмерон Диаз. Роман Тимберлейка и Диаз начался в апреле 2003 года и продлился почти четыре года, вот только официального оформления отношений так и не случилось. А время поджимало – разница в возрасте у звездной пары была значительная – Диаз была старше своего возлюбленного на девять лет. В августе 2004 года папарацци заметили на пальце Кэмерон Диаз кольцо с бриллиантом – тут же появились слухи, что молодые обручились. На что Диаз заявила: «У меня есть фобия обязательств. Я не хочу замуж». Видимо, этот страх оказаться «окольцованной» и привел к разрыву отношений некогда пылко влюбленных голливудских звезд.
Брэд Питт и Гвинет Пэлтроу. Они познакомились в 1995 году на съемках фильма «Семь». «Их взаимное притяжение было так очевидно, что, казалось, в воздухе пролетали электрические разряды!» – вспоминал их коллега по съемкам, актер Морган Фримэн. Год спустя пара объявила о помолвке. Брэд называл невесту «любовью всей своей жизни и своим ангелом», но еще через год жениться передумал, позвав через несколько лет к алтарю актрису Дженнифер Энистон.
Шон Пен и Скарлетт Йоханссон. В этой паре разница в возрасте была 24 года. Впервые слухи об их романе появились в феврале 2011 года, тогда говорили, что отношения у влюбленных развиваются более чем стремительно. Скарлетт переехала к Пенну в Малибу и обосновалась в его особняке. Все обсуждали округлившийся живот Йоханссон и говорили о скорой свадьбе, но вот уже к лету поползли слухи – теперь уже о расставании актеров. Инициатором расставания в этой паре был Шон Пенн, который, как оказалось, вовсе не собирался жениться, а любые намеки на совместную жизнь до седин вызывали у него ужас.
Хью Грант и Лиз Херли. Они познакомились на сьемках фильма «Плывя по течению». Ему тогда исполнилось 26, а ей — 21. Лиз стала для возлюбленного всем – заботливой мамочкой, строгим продюсером, любящей женщиной, и, кажется, этой парой любовался весь мир. Но в 1995 году Грант стал героем скандала. Поздно вечером актер был арестован полицией Лос-Анджелеса за оскорбление общественной морали - актера застали с проституткой в машине, припаркованной в одном из районов города. Девушке, которая была обнаружена в машине знаменитости, повезло куда больше – темнокожая красавица Дивина Браун, прославившаяся из-за мимолетной связи с актером, теперь даже снялась в кино. После громкой истории пара Херли-Грант продержалась еще целых пять лет, все ждали счастливой развязки, но крепкого союза так и не получилось. Как говорила потом Лиз, они просто друг другу «страшно надоели».

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