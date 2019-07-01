Романы звезд, которые так и не закончились свадьбой

Иногда кажется, что для знаменитостей расставаться, так и не обменявшись кольцами, любимое занятие.

Знаменитые пары успели обанкротить десятки тысяч людей, делавших огромные ставки на их скорую свадьбу: ведь их романы были так красивы, интервью так откровенны, а расставания такими неожиданными. И все-таки даже в идеальных парах в самый последний момент что-то может пойти не так: то он вдруг побоится ответственности, то ей внезапно захочется романтики с кем-нибудь другим. В любом случае ожидаемые свадьбы так и не состоялись. А жаль, ведь у этих звезд были действительно красивые истории любви, пишет marieclaire.ru.

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