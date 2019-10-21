"Роковая женщина" - Тина Кароль соблазнила сеть смелым декольте и стройными ногами

Украинская певица Тина Кароль порадовала поклонников сексуальным образом во время 9-го прямого эфира шоу "Танцы со звездами".

Фото и видео появились на просторах Instagram.

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Автор: @_fantina Тина Кароль поразила платьем на "Танцах со звездами".

На фотографиях Кароль появилась в красном платье с глубоким декольте, открытыми плечами и разрезом до бедра.

Образ Тины довершали светлые локоны и красная помада, которая является неотъемлемой частью ее стиля.

Автор: @_fantina Тина Кароль поразила платьем на "Танцах со звездами".

Поклонники осыпали звезду комплиментами в комментариях.

"Бомба замедленного действия", "дикая львица", "ослепляешь своей красотой", "богиня", "такие длинные ножки", "роковая женщина".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tina Karol (@tina_karol) 20 Окт 2019 в 12:07 PDT

Состоялся 9-й эфир "Танцев со звездами", темой которого было детство. После исполнения танца при жизни шоу покинула пара Людмилы Барбир и Дмитрия Жука.