"Роковая женщина" - Тина Кароль соблазнила сеть смелым декольте и стройными ногами

Украинская певица Тина Кароль порадовала поклонников сексуальным образом во время 9-го прямого эфира шоу "Танцы со звездами".
Фото и видео появились на просторах Instagram.
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На фотографиях Кароль появилась в красном платье с глубоким декольте, открытыми плечами и разрезом до бедра.
Образ Тины довершали светлые локоны и красная помада, которая является неотъемлемой частью ее стиля.
Поклонники осыпали звезду комплиментами в комментариях.
"Бомба замедленного действия", "дикая львица", "ослепляешь своей красотой", "богиня", "такие длинные ножки", "роковая женщина".
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Состоялся 9-й эфир "Танцев со звездами", темой которого было детство. После исполнения танца при жизни шоу покинула пара Людмилы Барбир и Дмитрия Жука.
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