Рианна продемонстрировала свои пышные формы в самом нижнем белье

Фото: Instagram

Барбадосская певица 31-летняя Рианна поделилась новыми фото своей коллекции кружевного белья Savage x Fenty. На фотографиях знаменитость сама рекламирует собственный дизайн. Пользователи отметили, что это лучшая реклама для нижнего белья.

Линейку белья певица запустила в мае прошлого года.

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На последнем рекламном фото Рианна продемонстрировала сплошное черное боди. Сексуальный образ она дополнила босоножками на шпильке и блестящими браслетами. Особенно выделялся маникюр знаменитости - длинные заостренные ногти салатового цвета.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений badgalriri (@badgalriri) 6 Січ 2019 р. о 9:09 PST

Ко Дню Святого Валентина Рианна выпустила коллекцию нижнего белья Savage x Fenty. О запуске праздничной коллекции певица написала в своем Instagram, сопроводив анонс своим снимком в новом розовом бра.