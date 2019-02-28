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четверг, 28 февраля 2019 22:46

Рианна продемонстрировала свои пышные формы в самом нижнем белье
8

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Линейку белья певица запустила в мае прошлого года
Фото: Instagram
Линейку белья певица запустила в мае прошлого года
Линейку белья певица запустила в мае прошлого года
Линейку белья певица запустила в мае прошлого года
Линейку белья певица запустила в мае прошлого года

Барбадосская певица 31-летняя Рианна поделилась новыми фото своей коллекции кружевного белья Savage x Fenty. На фотографиях знаменитость сама рекламирует собственный дизайн. Пользователи отметили, что это лучшая реклама для нижнего белья.

Линейку белья певица запустила в мае прошлого года.

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На последнем рекламном фото Рианна продемонстрировала сплошное черное боди. Сексуальный образ она дополнила босоножками на шпильке и блестящими браслетами. Особенно выделялся маникюр знаменитости - длинные заостренные ногти салатового цвета.

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Допис, поширений badgalriri (@badgalriri)

Ко Дню Святого Валентина Рианна выпустила коллекцию нижнего белья Savage x Fenty. О запуске праздничной коллекции певица написала в своем Instagram, сопроводив анонс своим снимком в новом розовом бра.

dailymail.co.uk
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