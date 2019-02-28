Рианна продемонстрировала свои пышные формы в самом нижнем белье

Барбадосская певица 31-летняя Рианна поделилась новыми фото своей коллекции кружевного белья Savage x Fenty. На фотографиях знаменитость сама рекламирует собственный дизайн. Пользователи отметили, что это лучшая реклама для нижнего белья.
Линейку белья певица запустила в мае прошлого года.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рианна в белье снялась для соблазнительной рекламы
На последнем рекламном фото Рианна продемонстрировала сплошное черное боди. Сексуальный образ она дополнила босоножками на шпильке и блестящими браслетами. Особенно выделялся маникюр знаменитости - длинные заостренные ногти салатового цвета.
Переглянути цей допис в Instagram
Ко Дню Святого Валентина Рианна выпустила коллекцию нижнего белья Savage x Fenty. О запуске праздничной коллекции певица написала в своем Instagram, сопроводив анонс своим снимком в новом розовом бра.
Комментарии