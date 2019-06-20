Развод помог Адель сбросить вес

Фото: Backgrid

Автор: Backgrid На прошлой неделе Адель побывала на концерте группы The Spice Girls

Британская певица 31-летняя Адель сбросила вес с помощью занятий пилатесом. Своими результатами похвасталась на новом снимке с группой The Spice Girls. Пользователи утверждают, что так на артистку повлиял развод с Саймоном Конеки после 3 лет брака.

На фотографии Адель позировала в черном гольфе и атласных брюках с цветочным принтом. Поклонники отметили, что лицо Адель похудело. Источники западных СМИ пишут, что она сбросила около 10 кг.

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"Адель уделяет время себе любимой, и она считает своим приоритетом на данный момент вместе с ролью мамы для Анджело. Она любит свой новый режим тренировок, и он действительно дает результаты. Плюс она сбросила вес. Ее друзья рады, что она пришла в себя после развода. У нее новая жизнь", - рассказал собеседник издания The Sun.

Информация о разводе Адель с Конеки появилась в апреле. Ее подтвердили представители звезды. По их словам, Адель хочет воспитывать своего сына в любви, а отношения были далеки от идеальных, поэтому супруги сделали радикальный выбор.