"Раздевайся" - Леся Никитюк обнажилась в сети ради подписчиков

Украинская телеведущая Леся Никитюк в честь того, что ее Instagram собрал 3 млн подписчиков, выставила откровенное фото в бикини.
Снимок звезда сделала в зеркало.
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На фото Никитюк была одета в зеленый купальник с животным принтом. Образ дополняли распущенные волосы и нюдовий макияж.
"Люблю вас, мои 3 миллиона. Каждому по 3 миллиона в карман", - поблагодарила фолловеров Леся.
Поклонники наперебой начали поздравлять знаменитость.
"Поздравляю, Лесь. Ты прям огонь", "крутой купальник", "хорошеет с каждым днем", "слишком горячо", "раздевайся, ждем ню-фото", "классный подарок на 3 миллиона".
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Недавно телеведущая Леся Никитюк поразила подписчиков снимком фигуры и ответила Хейтер критики.
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