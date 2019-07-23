"Раздевайся" - Леся Никитюк обнажилась в сети ради подписчиков

Леся Никитюу ошеломила сеть откровенным снимком. Фото: tv.ua

Украинская телеведущая Леся Никитюк в честь того, что ее Instagram собрал 3 млн подписчиков, выставила откровенное фото в бикини.

Снимок звезда сделала в зеркало.

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На фото Никитюк была одета в зеленый купальник с животным принтом. Образ дополняли распущенные волосы и нюдовий макияж.

"Люблю вас, мои 3 миллиона. Каждому по 3 миллиона в карман", - поблагодарила фолловеров Леся.

Поклонники наперебой начали поздравлять знаменитость.

"Поздравляю, Лесь. Ты прям огонь", "крутой купальник", "хорошеет с каждым днем", "слишком горячо", "раздевайся, ждем ню-фото", "классный подарок на 3 миллиона".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk) 23 Июл 2019 в 2:42 PDT

Недавно телеведущая Леся Никитюк поразила подписчиков снимком фигуры и ответила Хейтер критики.