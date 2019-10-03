Рассказали, какой фильм Том Круз планирует снять в Украине

Впервые Тома Круза увидели в Киеве 30 сентября на станции метро "Золотые Ворота". Фото: из открытых источников

Голливудский актер Том Круз, после Одессы отправился во Львов, уже почти определился, которые украинские локации использует в своей новой картине.

В формате конфиденциального визита Круз осмотрел несколько объектов Одесского порта, сообщает пресс-служба администрации Одесского морского порта.

Продюсерская группа посетила пассажирский терминал порта, локации с видами на грузовые причалы, 22-этажный отель "Одесса", эстакаду порта и Потемкинская лестница.

По словам первого заместителя начальника администрации порта Александра Зубика, кинематографисты заинтересовались кинетическим фасадом и большим холлом морского вокзала и помещения торгового центра "Гранд-Европа".

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"О будущей картине известно только то, что будет сниматься она в жанре "шпионский экшн", - приоткрыли завесу будущей картины Тома Круза.

Вполне возможно, что речь идет о снятии продолжение картины "Миссия невыполнима". Сейчас это тайна.

Американский актер Том Круз стал главной темой мемов и шуток в сети. Пользователи соревнуются в креативности на тему визита Круза.