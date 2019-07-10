Рассекретили имена судей нового сезона "Танцев со звездами"

Состав суддей в прошлом сезоне "Танцев со звёздами". Фото: www.rbc.ua

Новый сезон танцевального шоу "Танцы со звездами" стартует в сентябре на телеканале "1+1".

Организаторы проекта поделились с поклонниками именами судей.

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Тренерами снова стали хореограф Влад Яма и прима-балерина Екатерина Кухар. Имя 3-го судьи держится в тайне.

Известно лишь, что третье тренерское кресло займет человек с мировым именем и большим опытом в танцах.

Танцор Влад Яма поделился подробностями шоу.

"В новом сезоне "Танцев со звездами "участникам подняли планку еще выше. Я буду наблюдать за каждым движением, критиковать, хвалить и делать комплименты, если танцоры справились хорошо", - прокомментировал Яма.

Недавно балерина, судья телешоу "Танцы со звездами" Екатерина Повар порадовала поклонников пикантными снимками.