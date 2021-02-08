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понедельник, 08 февраля 2021 17:18

Пышногрудые модели снялись в провокационной футбольной фотосессии
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Хоуп Билл не осталась в стороне финала по американскому футболу
Фото: Instagram.com
Хоуп Билл не осталась в стороне финала по американскому футболу
Кейтлин Рунк тоже не упустила случая сняться в провокационной фотосессии
Кейтлин Рунк тоже не упустила случая сняться в провокационной фотосессии
Оливия Калпо тоже порадовала поклонников спортивными снимками

В США состоялся 55-й в истории финал по американскому футболу. Американские модели не остались в стороне этого события и выставили свои стилизованные под спортивное событие фотографии в Instagram.

Gazeta.ua собрала самые интересные снимки звезд модельного бизнеса.

Американская фитнес-модель 31-летняя Хоуп Билл поразила поклонников пикантными фотографиями в амуниции для американского футбола и с овальным мячом. Соблазнительные фотографии опубликовала с хэштегом # superbowl2021.

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Еще одна фитнес-модель 29-летняя Кейтлин Рунк тоже не упустила случая сняться в провокационной фотосессии приуроченной спортивному событию. Девушка предстала в коротких черных шортах и ​​белом топе, что едва прикрывает грудь. В руках Рунк держит овальный мяч для регби.

Мисс Вселенная-2012 и модель 28-летняя Оливия Калпо тоже порадовала поклонников спортивными снимками. Девушка проанонсировала финал по американскому футболу и спросила своих подписчиков, за кого те болеют.

Поклонники продолжают увлекаться экстравагантными фотосессиями звезд. Модели, спортсменки и артистки регулярно публикуют пикантные снимки в Instagram. На прошлой неделе полностью обнаженными в фотосессиях появились Украинская фитнес-модель Александра Суманеева и бразильская звезда UFC Клаудиа Гаделья.

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