Пышногрудая модель в нижнем белье обливалась игристым

Фото: instagram.com/niecewaidhofer

Американская модель 30-летняя Нис Вайдхофер регулярно публикует откровенные фото в Instagram.

На фотографии звезда сети позировала в комплекте нижнего белья красного цвета. Образ дополнила ярким макияжем. Женщина обливалась игристым.

"До того, как вы все напишите в комментариях "съешь ее", это игристое было подарком моей матери. Она оценила эту мысль, но предпочитает свое игристое", - подписала фотографию модель.

Нис Вайдхофер родом из американского города Даллас штата Техас. Как только она пришла в мир модной индустрии, то ее сразу начали засыпать предложениями. Кроме того, в модели уже около 2 млн подписчиков в Instagram. Вайдхофер работает как с национальными, так и с мировым брендами нижнего белья.