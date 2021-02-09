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вторник, 09 февраля 2021 14:58

Пышногрудая модель в нижнем белье обливалась игристым
7

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Модель часто публикует эротические фото
Фото: instagram.com/niecewaidhofer
Модель часто публикует эротические фото
Модель часто публикует эротические фото
Модель часто публикует эротические фото
Модель часто публикует эротические фото

Американская модель 30-летняя Нис Вайдхофер регулярно публикует откровенные фото в Instagram.

На фотографии звезда сети позировала в комплекте нижнего белья красного цвета. Образ дополнила ярким макияжем. Женщина обливалась игристым.

"До того, как вы все напишите в комментариях "съешь ее", это игристое было подарком моей матери. Она оценила эту мысль, но предпочитает свое игристое", - подписала фотографию модель.

Нис Вайдхофер родом из американского города Даллас штата Техас. Как только она пришла в мир модной индустрии, то ее сразу начали засыпать предложениями. Кроме того, в модели уже около 2 млн подписчиков в Instagram. Вайдхофер работает как с национальными, так и с мировым брендами нижнего белья.

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